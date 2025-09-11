La franquicia de comida asiática que se expande en León con tres locales En tres versiones diferentes, el negocio ha ganado terreno en la ciudad tras sus recientes aperturas y ya cuenta con una réplica en Valladolid

Rubén Fariñas León Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:38

Irrumpió en León con la estrategia comercial de adaptar la comida asiática a todos los bolsillos. Lo hizo en un local de dimensiones mayúsculas, en pleno corazón de la ciudad, y dando cabida a centenares de personas en cada turno.

Con esto le sirvió para dar dos pasos más y en cuestión de unos meses desplegarse en otros dos negocios, manteniendo la esencia y el precio competitivo, pero diversificando en producto.

Del sushi pasó al ramen y del ramen al bbq -otra de las modas en la ciudad-. El restaurante Toro Toro ya ha pasado a cadena. Del buffet al menú, esta franquicia ha triplicado su oferta en la ciudad en solo unos meses.

Nació hace tres años en una calle en obras y se desplegó en el mes de mayo hacia las Cortes Leonesas con una experiencia que ampliaba el abanico hacia el ramen, muy de moda en España.

Y su última oferta lo ha especializado en carne a la parrilla con barbacoas en cada mesa, sin olvidar los productos originales de sushi que le dieron la publicidad necesaria para que el boca a boca les llevara a crecer en León.

Su último local se ubica en el centro comercial León Plaza, en una primera planta donde ocupará el local de 543 metros cuadrados que dejó otro asiático que también ofrecía buffet libre.

Además, también ha dado el salto a Valladolid donde ya ha montado su primer negocio.