leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil en el lugar de los hechos.

Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León

El foco se inició el sábado 6 de septiembre en Toral de Fondo provocado supuestamente por una grave imprudencia del apicultor en su trabajo en las colmenas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:06

La Guardia Civil ha investigado al presunto autor de un incendio forestal declarado el pasado sábado, día 6 de septiembre, en los montes de utilidad pública y propiedades privadas de la localidad de Toral de Fondo, t.m de Riego de la Vega.

A raíz de las investigaciones abiertas por la patrulla del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de León (PACPRONA), en colaboración con agentes Medioambientales y técnicos de la Junta de Castilla y León, quienes se trasladaron al lugar del inicio del fuego para investigar las causas del mismo, han dado como resultado la identificación de un apicultor propietario de unas colmenas donde se señala el principio del incendio, y en el que ardieron cerca de 11 Ha de hectáreas de pasto, matorral y arbolado.

Noticias relacionadas

Mañueco sostiene a Quiñones y pide a PSOE y Vox que expliquen «su amor»

Mañueco sostiene a Quiñones y pide a PSOE y Vox que expliquen «su amor»

Suárez-Quiñones, reprobado en las Cortes por su gestión de los incendios

Suárez-Quiñones, reprobado en las Cortes por su gestión de los incendios

Óscar Puente estudia reclamar a Galicia y Castilla y León por el corte del AVE durante los incendios

Óscar Puente estudia reclamar a Galicia y Castilla y León por el corte del AVE durante los incendios

Por este motivo, se le toma declaración por la Guardia Civil en calidad de investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al llevar a cabo labores apícolas en época de peligro alto de incendios forestales, careciendo de los medios de extinción y otras medidas preventivas decretadas por la Junta de Castilla y León.

Las diligencias instruidas y la persona investigada, serán puestas a disposición de la Plaza Judicial nº1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  2. 2 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  3. 3 Un grafiti de La Bañeza se convierte en la tercera mejor obra de arte urbano del mundo
  4. 4 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»
  5. 5 Dos heridos en un accidente en San Andrés del Rabanedo
  6. 6 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra
  7. 7 Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León
  8. 8 Nadie quiere un quiosco en León... salvo para montar un bar
  9. 9 La pequeña pedanía de 67 vecinos que aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa
  10. 10 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León

Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León