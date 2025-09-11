Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León El foco se inició el sábado 6 de septiembre en Toral de Fondo provocado supuestamente por una grave imprudencia del apicultor en su trabajo en las colmenas

Leonoticias León Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:06 | Actualizado 14:17h.

La Guardia Civil ha investigado al presunto autor de un incendio forestal declarado el pasado sábado, día 6 de septiembre, en los montes de utilidad pública y propiedades privadas de la localidad de Toral de Fondo, t.m de Riego de la Vega.

A raíz de las investigaciones abiertas por la patrulla del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de León (PACPRONA), en colaboración con agentes Medioambientales y técnicos de la Junta de Castilla y León, quienes se trasladaron al lugar del inicio del fuego para investigar las causas del mismo, han dado como resultado la identificación de un apicultor propietario de unas colmenas donde se señala el principio del incendio, y en el que ardieron cerca de 11 Ha de hectáreas de pasto, matorral y arbolado.

Por este motivo, se le toma declaración por la Guardia Civil en calidad de investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al llevar a cabo labores apícolas en época de peligro alto de incendios forestales, careciendo de los medios de extinción y otras medidas preventivas decretadas por la Junta de Castilla y León.

Las diligencias instruidas y la persona investigada, serán puestas a disposición de la Plaza Judicial nº1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de León.