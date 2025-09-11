Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra La mujer falleció el miércoles en el Hospital Universitario Central de Asturias

La senderista de nacionalidad alemana de 29 años que sufrió un grave accidente en la Ruta del Cares, falleció el miércoles 10 de septiembre, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Fue el martes cuando la joven recorría la popular ruta cuando, a la altura del concejo de Cabrales, recibió el impacto de una piedra en la cabeza. El golpe la hizo precipitarse unos 50 metros por una canal que desemboca en el río Cares, cuando descendía de la zona de Las Colladinas.

Dos acompañantes y un guarda del Parque Nacional de los Picos de Europa lograron llegar hasta ella y evitar que cayera al cauce, mientras se activaba el operativo de rescate. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.21 horas, alertando de que la víctima estaba inconsciente, según informa el diario EL COMERCIO.

Ampliar Rescate de la senderista. SEPA

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), accedió a la zona mediante operaciones de grúa. El médico rescatador y un bombero descendieron hasta el lugar, inmovilizaron a la herida con collarín y chaleco espinal, y la evacuaron con un triángulo de rescate.

La aeronave aterrizó en la helisuperficie de Poncebos, donde la mujer fue intubada y estabilizada antes de su traslado al HUCA, en Oviedo.

