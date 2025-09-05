Las noticias imprescindibles del viernes 5 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León

La influencer Marta de Lola había abierto el negocio en El Ferral hace unos años y «motivos ajenos» llevan a esta decisión.

2 Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre

La Taberna La Taurina y el Café Bar Río reabren sus puertas, devolviendo a esta avenida de la ciudad la tradición hostelera y nuevas propuestas gastronómicas.

3 Califican de «delito de odio» la agresión a un gitano ingresado en la UCI de León

Sociedad Gitana Española denuncia el apuñalamiento a un joven gitano por parte de un hostelero de un pueblo zamorano.

4 DDesmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León

La operación se inició tras las numerosas quejas vecinales que alertaban del trasiego constante de personas que accedían al inmueble.

5 La problemática de espigas en León: «Las familias están más concienciadas, pero siguen siendo un peligro»

Los veterinarios alertan de la importancia de actuar con rapidez ya que las espigas afectan sobre todo a nariz, ojos y oídos.

6 Dos heridos hospitalizados tras una colisión múltiple en Sahagún

Los servicios de emergencias han trasladado al hospital de León a dos varones de 94 y 61 años.

7 «Un día nos llamaron tortilleras pero no fue un insulto porque estamos orgullosas»

Amalia García y Gloria Rodao recuerdan su boda tras la aprobación del matrimonio igualitario en España junto a Daniel Fernández, el concejal del PSOE que las casó hace dos décadas en Priaranza del Bierzo.

8 Una mujer de 44 años herida en un choque triple en un cruce en León

LTres turismos han chocado a las cinco de la tarde en la glorieta Carlos Pinilla.

9 La vida después de un gran incendio: «Es la puntilla para acabar de vaciar la España vaciada»

Castrocontrigo, que sufrió uno de los incendios más devastadores de los últimos años en 2012, se ha visto de nuevo afectado por el fuego de Castrocalbón y vio como parte de su fuente de riqueza se terminó: «Hay gente que ha tenido que abandonar el pueblo».

10 Sánchez insiste en León en un frente a la «emergencia climática» y avanza la ampliación de la base de Tabuyo

El presidente del Gobierno ha agradecido y alabado la labor de las brigadas forestales y reconoce que la emergencia climática está «tensionando» la capacidad de respuesta de la administración.

