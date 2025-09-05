leonoticias - Noticias de León y provincia

Glorieta Carlos Pinilla, lugar del accidente en León. Google Street View

Una mujer de 44 años herida en un choque triple en un cruce en León

Tres turismos han chocado a las cinco de la tarde en la glorieta Carlos Pinilla

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:34

Nuevo incidente de tráfico en León capital, en este caso una colisión por alcance de tres turismos a las cinco de la tarde en la glorieta Carlos Pinilla.

Los informantes han solictado al 112 asistencia para una mujer de 44 años que refiere dolor de espalda.

Se da aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía en León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl-, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida.

No se conoce, de momento, si ha habido más personas heridas y el estado de salud de la que se conoce que está herida.

