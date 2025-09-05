leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo. L.N

La problemática de espigas en León: «Las familias están más concienciadas, pero siguen siendo un peligro»

Los veterinarios alertan de la importancia de actuar con rapidez ya que las espigas afectan sobre todo a nariz, ojos y oídos

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:11

Las espigas continúan siendo uno de los mayores riesgos para los perros durante el verano en León. José Gutiérrez, veterinario de la Clínica Eras de Renueva, señala que este año no ha sido el de mayor incidencia pese a la buena primavera, aunque en julio y agosto sí se han concentrado más casos.

«Antes llegaban animales con espigas en ojos, piel o patas; este año ha habido, pero no de forma exagerada», explica. Los episodios más frecuentes se han dado en nariz, ojos y oído, con especial preocupación por los nasales, ya que las espigas pueden avanzar hacia los sesos o la garganta.

Estos cuerpos pueden acabar en cualquier parte del organismo. Se han detectado espigas en el interior de una mama o incluso en la columna vertebral, con consecuencias graves como parálisis. «En el ojo se ven más fácil, pero en la nariz cada estornudo puede empujarlas más hacia dentro», advierte el veterinario.

Actuación inmediata

El especialista recomienda acudir lo antes posible al veterinario ante síntomas como estornudos repetidos o inflamación. Los perros de pelo largo y los que juegan en campos secos son los más vulnerables, especialmente razas como el cocker, «que recogen espigas a punta pala».

Aunque se han reducido los casos más graves, Gutiérrez subraya que la clave es la concienciación: «Antes se soltaba al perro en el pueblo sin pensar; ahora los dueños saben que en un minuto la espiga puede introducirse y causar un problema serio».

Una situación más frecuente en horario de urgencias

Por su parte, María Bayón, de la Clínica Barroso, confirma también una bajada de casos en comparación con años anteriores gracias a la mayor concienciación, aunque recuerda que siguen siendo frecuentes, sobre todo en urgencias.

La época más crítica se concentra entre finales de mayo y los meses de verano, cuando las espigas pueden incrustarse en lugares difíciles como entre los dedos, costados, párpados o vías respiratorias. Estas últimas son las más graves, ya que pueden llegar a bronquios y pulmones, obligando incluso a recurrir a intervenciones quirúrgicas.

En su clínica han contabilizado alrededor de 15 casos este verano, muchos procedentes de estancias en pueblos durante los fines de semana. Además, aunque en menor medida, los gatos también sufren esta problemática, teniendo que ser tratados sobre todo en ojos y orejas.

Te puede interesar

Espacios grises

