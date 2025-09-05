Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León La influencer Marta de Lola había abierto el negocio en El Ferral hace unos años y «motivos ajenos» llevan a esta decisión

Rubén Fariñas León Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

«Definitivamente cerramos una etapa». Así comunicaba la directora del hotel canino Ferral la decisión que se había tomado y que será definitiva el próximo 15 de septiembre.

Lola Mencía, conocida en redes sociales como Marta de Lola, exconcursante de Supervivientes o La Isla de las Tentaciones, ha informado que el recinto cerrará sus puertas «por razones ajenas» al propio negocio.

La televisiva leonesa se hacía cargo del resort canino en 2022, después de haberse formado como auxiliar técnico veterinario en 2018 y ampliar sus conocimientos con animales.

Este recinto, por el que han pasado decenas de peludos en los últimos años, muchos de ellos enormemente agradecidos por el trato, tal y como se refleja en los comentarios de la publicación, ha permanecido abierto más de tres años en El Ferral del Bernesga.

El mensaje reconocía un «corazón lleno de gratitud» antes de informar del cierre permanente el próximo 15 de septiembre. «Gracias por cada visita, cada colita de felicidad y cada momento compartido».

Así decían adiós a «una etapa tan bonita» en la que ha sido «un placer» cuidar de cada mascota en estas instalaciones.