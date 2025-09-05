leonoticias - Noticias de León y provincia

Carretera en la que se produjo el siniestro.

Dos heridos en una colisión en Sahagún entre un turismo y una furgoneta

Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos al encontrarse una persona atrapada en el interior

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:44

Efectivos de los servicios de emergencias trabajan en la CL-613, a la altura del municipio de Sahagún, ante el suceso que se producía minutos después de la 1 de la tarde de este viernes 5 de septiembre.

Un turismo y una furgoneta chocaban en esta vía, dirección a Mayorga, y el siniestro saldaba con dos personas heridas fruto de la colisión entre ambos vehículos.

Una de las personas afectadas, de la que no han trascendido datos de afiliación, se encuentra atrapada en el interior de su turismo.

La sala de Emergencias 112 de Castilla y León informó a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los bomberos de la Diputación de León y a Sacyl para que movilizaran los recursos necesarios.

Un helicóptero medicalizado se desplazó hasta este punto kilométrico donde se trabaja para socorrer a los heridos.

