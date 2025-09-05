Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre La Taberna La Taurina y el Café Bar Río reabren sus puertas, devolviendo a esta avenida de la ciudad la tradición hostelera y nuevas propuestas gastronómicas

Las aperturas siempre son motivo de alegría, no solo para quienes emprenden la aventura de abrir un negocio, sino también para los vecinos que ven cómo sus calles recuperan el ambiente y la vida que tanto se echan de menos.

En León, la hostelería suele concentrarse en determinadas zonas, como el Barrio Húmedo o el centro histórico, mientras que otras calles, aunque muy próximas, han estado durante años más orientadas al comercio.

Sin embargo, este mes de septiembre, una avenida de la ciudad comienza a transformar su imagen con la apertura de dos nuevos locales: la Taberna La Taurina y el Café Bar Río.

Tradición leonesa con toques árabes

Hajar Senhaji, con más de 20 años de experiencia en cocina, decidió apostar por esta zona tras trabajar durante años en locales del centro de León. Su idea es clara: dar vida a la avenida con tapas tradicionales leonesas, cocina casera y toques árabes que aporten un punto diferente.

«Venimos a esta zona para animarla, porque todo el mundo se va solamente al Húmedo. Queremos que León vea más cosas, más sitios. Aquí habrá tapas, comida tradicional leonesa y también comida árabe. Espero que funcione muy bien», explica Hajar.

La Taberna La Taurina abrirá de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana hasta la hora de cierre. Además de tapas, en breve contará con menú del día y una carta con pescados frescos y platos clásicos como el lechazo asado o la molleja a la plancha, recuperando recetas que, según Hajar, «son parte de la memoria gastronómica de León y no deben perderse».

Imágenes de Taberna La Taurina. L.G

El local se gestionará en familia, con la ayuda de su hijo Acharaf, aunque la propietaria reconoce que pronto necesitará más personal por la buena acogida del barrio.

El regreso de un clásico junto al Parque de San Francisco

El otro local que ha reabierto este mes es el Café Bar Río, situado junto al Parque de San Francisco. Cerró sus puertas hace meses y parecía que no volvería a abrir, hasta que Mercedes Isabel Merlo, de origen paraguayo, decidió apostar por él tras conocer el espacio y escuchar a los vecinos, que recordaban con cariño el ambiente de antaño.

El Café Bar Río abrirá de 7:00 de la mañana a 20:00 de la tarde, descansando los miércoles. Su oferta incluye desayunos con distintas variedades de tostas, raciones, ensaladas, pastas y menú del día con platos adaptados tanto a la cocina española como a la tradición latina.

«Queremos recuperar el ambiente de siempre, que la gente venga a charlar, a comer, a jugar a las cartas como antes, pero con un toque renovado», comenta Mercedes.

Imágenes del Café Bar Río. L.G

El sistema de atención será por orden de llegada, con un espacio pequeño y acogedor pensado para vecinos y visitantes que busquen buena comida casera y un trato cercano.