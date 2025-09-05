Desmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León La operación se inició tras las numerosas quejas vecinales que alertaban del trasiego constante de personas que accedían al inmueble

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León han desmantelado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el centro de la ciudad y han detenido a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La operación se inició tras las numerosas quejas vecinales que alertaban del trasiego constante de personas que accedían al inmueble durante breves instantes, así como de los intercambios rápidos con viandantes y conductores en las inmediaciones, hechos que estaban generando gran alarma social.

El dispositivo de vigilancia permitió constatar dichas transacciones, algunas de las cuales fueron interceptadas por los agentes, incautando diversas dosis de droga destinadas al autoconsumo. En estos casos, se formularon las correspondientes propuestas de sanción en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Durante el registro domiciliario se intervinieron 71 gramos de cocaína, 840 gramos de sustancia de corte, 4.271 euros en efectivo, básculas de precisión, bolsas de plástico para preparar dosis individuales así como hilos metálicos utilizados para atar las dosis.

Cantidades a través de Bizum

Asimismo, se comprobó que, además de pagos en metálico, el detenido recibía cantidades a través de la aplicación Bizum, con transferencias repetidas de entre 30 y 60 euros, que los investigadores relacionan directamente con la venta de dosis de droga.

Con esta actuación policial se ha logrado desmantelar un punto negro de menudeo que estaba ocasionando graves problemas de convivencia en la zona, dando un paso más en el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de León.