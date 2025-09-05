leonoticias - Noticias de León y provincia

Califican de «delito de odio» la agresión a un gitano ingresado en la UCI de León

Sociedad Gitana Española denuncia el apuñalamiento a un joven gitano por parte de un hostelero de un pueblo zamorano

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:54

Sociedad Gitana Española ha denunciado un «delito de racismo y odio» por la agresión con un arma blanca a un joven de etnia gitana que ha sido ingresado en la UCI del Hospital de León, que continua en estado grave, según señala esta asociación.

Este ente se personará y defenderá, afirma, a la familia y a la víctima de este apuñalamiento.

Según denuncia Sociedad Gitana Española, esta agresión se produjo cuando el joven gitano trató de irse de un local hostelero de la localidad zamorana de Olleros de Tera sin pagar dos botellas de vino, a lo que el propietario respondió con esta agresión «indiscriminadas».

La víctima fue evacuada en helicóptero al Hospital de León, donde continua ingresado en la UCI.

