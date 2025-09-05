La vida después de un gran incendio: «Es la puntilla para acabar de vaciar la España Vaciada» Castrocontrigo, que sufrió uno de los incendios más devastadores de los últimos años en 2012, se ha visto de nuevo afectado por el fuego de Castrocalbón y vio como parte de su fuente de riqueza se terminó: «Hay gente que ha tenido que abandonar el pueblo»

El corazón sobrecogió a decenas de vecinos del municipio de Castrocontrigo. Este mes de agosto revivieron la pesadilla que ya habían visto en 1998 y en 2012, cuando sufrieron otros grandes incendios. Y saben que recuperarse de una tragedia así es muy complicado.

En esta ocasión, el incendio de Molezuelas de la Carballeda/Castrocalbón afectó a localidades como Pobladura de Yuso, Pinilla de la Valdería o Nogarejas. Pero en esta zona de la provincia, por desgracia, tienen experiencia en este tipo de sucesos.

«Se pierde calidad de vida y riqueza medioambiental, pero también puestos de trabajo y población», explica a leonoticias Olivio Campo, alcalde de Castrocontrigo, que reconoce que el principal sector afectado es el resinero: «El turismo y la ganadería se puede recuperar a medio plazo, pero los resineros pierden la inversión y su actividad para siempre».

Es por ello que prevé una etapa complicada en la zona de su municipio afectado por este último gran incendio, como sucedió en 2012: «Mucha gente se tuvo que ir a La Bañeza o a León para cambiar de actividad profesional. Habría una treintena de resineros antes de ese incendio, en este último apenas había nueve familias en La Valdería y en nuestro valle que vivían de ello».

«Miseria» para los pueblos

También considera que las Juntas Vecinales, que gestionan la explotación de los montes públicos y de sus cotos de caza, quedan tocadas puesto que con la normativa de que estos espacios deben de no ser explotados en cinco años apenas «reciben ingresos». «Queda miseria y los escasos puestos de trabajo que generan los ayuntamientos», lamenta Olivio: «El fuego es la puntilla para vaciar la España Vaciada».

En el entorno de este municipio se han realizado distintos tratamientos para recuperar la masa forestal, especialmente de pinos. «Ahora se ha quemado lo que se salvó en 2012», explica Campo, que insiste en que lo reforestado desde aquel último incendio «se ha salvado» y espera que, si no hay otro incendio en esta zona, pueda haber unos «buenos pinares» en unos años. «En otras zonas, como La Cabrera, que sufren un incendio tras otro, ya no crecen ni las urces», expone.

Las ayudas: «Llegan con precipitación y sin coherencia»

El alcalde de Castrocontrigo también ve una mejora de la respuesta de las administraciones en este último incendio, las ayudas, porque en 2012 «no existieron». Así que se muestra «expectante» acerca de su gestión, aunque considera que se está realizando «con precipitación y sin coherencia». «Creo que habría que haber esperado a sacarlas a acabar con los incendios para realizar valoraciones más ajustadas. Y no entiendo que sólo se ayude a desalojados y no poblaciones afectadas igualmente. Pero está claro que hay que ayudar a todos los que lo han sufrido», expone.

En el lado positivo está, a su juicio, la rapidez para facilitar alimento y bienes básicos a los ganaderos para poder alimentar a sus reses, algo que ha «salvado» a buena parte de los animales y facilitará la vuelta a la normalidad a estos ganaderos.

Mientras las heridas de 2012 sigue aún visibles en Castrocontrigo, aunque poco a poco se van superando, las de 2025 se ven en otras áreas de un municipio que sabe lo complicado que es salir adelante tras un gran incendio y que tendrá que volver a hacerlo.