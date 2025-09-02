Las noticias imprescindibles del martes 2 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Martes, 2 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

1 Asturias no resolvió una denuncia en la mina Cerredo hasta dos meses después del accidente mortal

El acta firmada por un agente en octubre de 2024 denunciando la apertura de una zanja para la evacuación de agua sin permiso no concluyó con la pertinente sanción hasta siete meses después.

2 La Bañeza, un municipio leonés con sentir canario: «Aquí los niños llevan la camiseta de Las Palmas»

LA más de 2.000 kilómetros del Estadio de Gran Canaria, un grupo de bañezanos han convertido su afición por la UD Las Palmas en una auténtica forma de vida.

3 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual

La Policía Nacional inició la investigación tras la denuncia presentada por el entorno del menor, en la que se relataban los hechos sufridos por la víctima.

4 «Ahora viene lo peor. Te levantas y ves todo negro cada día»

Ganaderos leoneses afectados por los incendios reclaman ayudas efectivas y menos limitaciones burocráticas.

5 El turismo rural en León: del lleno a la cancelación tras los incendios de este verano

Más de cien mil hectáreas quemadas y cancelaciones masivas en alojamientos rurales dejan una temporada «catastrófica».

6 La devastación de Las Médulas, a vista de pájaro

Greenpeace documenta con imágenes desde el aire las zonas calcinadas por el incendio del paraje berciano Patrimonio de la Humanidad.

7 Cendón arremete de nuevo contra Quiñones: «Desapareció tras la comilona en Gijón»

El líder del PSOE en León acusa al consejero de Medio Ambiente de «no tener vergüenza» y de «reaparecer para alabar la negligente gestión de la Junta en los incendios».

8 El último «fichaje» del Monoloco para su próximo festival

El evento leonés, que volverá a celebrarse el 4 de octubre, suma a su cartel con una de las voces más prometedoras de la música urbana española.

9 Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla

Los asaltantes no pudieron justificar la sustracción de material que estaban realizando desde las instalaciones de la empresa.

10 Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines

El catedrático de la Universidad de León ha fallecido a los 70 años de edad tras una vida dedicada a la geografía humana.

Temas

Las noticias imprescindibles del día