Antonio T. Reguera en el Museo Casa Botines Gaudí con su libro 'Botines. Un solar, un pleito y una casa'.

Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines

El catedrático de la Universidad de León ha fallecido a los 70 años de edad tras una vida dedicada a la geografía humana

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:43

El catedrático de la Universidad de León y estudioso de la Casa Botines, Antonio Teodoro Reguera, ha fallecido este domingo a los 70 años de edad.

Reguera, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de León, ha sido uno de los mayores estudiosos y apasionados de la Casa Botines de León.

Recientemente, en 2023, publicó la obra Botines, Un solar, un pleito y una casa, donde degranaba los antecedentes históricos y familiares de este edificio, además de peculiaridades de su construcción.

Antonio T. Reguera fue también un gran divulgador de la historia del edificio y un visitante muy asiduo del Museo, donde pudo presentar su libro, y con cuya revista 'Dragón' colaboró en diciembre de 2024.

Su generosidad y filantropía se plasmó también en la donación al Archivo Histórico Fundos de un conjunto importante de documentos originales relativos a la historia de la Casa Botines.

