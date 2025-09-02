leonoticias - Noticias de León y provincia

Un vehículo de la Policía Nacional en San Andrés.

Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual

La Policía Nacional inició la investigación tras la denuncia presentada por el entorno del menor, en la que se relataban los hechos sufridos por la víctima

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:39

Agentes de la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo han detenido a un varón como presunto autor de un delito de corrupción de menores y agresión sexual, a raíz de unos hechos ocurridos el pasado 11 de agosto.

Según la investigación, la Policía Nacional relata que el arrestado entabló conversación en la terraza de un bar con un menor de 17 años en situación de especial vulnerabilidad. Durante el encuentro, pese a conocer la edad de la víctima, el detenido continuó interactuando con él, invitándole a consumir bebidas en el establecimiento.

El detenido, explican desde la Policía Nacional, trató de ganarse la confianza del menor hablando de temas de su interés, como música o motocicletas, llegando a mostrarle la suya propia. También le mencionó la posesión de armas ilegales, lo que despertó la curiosidad del joven. Posteriormente, lo invitó a acudir a su domicilio, propuesta que inicialmente fue rechazada.

Insistió pese a la negativa

Ante la negativa, el ahora detenido planteó un supuesto 'juego' o 'reto' de carácter sexual, en el que ofrecía dinero al menor en función de su resistencia a la excitación, insistiendo hasta convencerlo de acompañarle a su casa. Una vez allí, le explicó nuevamente la propuesta y le ofreció 40 euros si lograba superarla y 20 si no lo conseguía.

La víctima manifestó en repetidas ocasiones su negativa, pidiéndole que cesara cualquier contacto físico. Sin embargo, el detenido, que había cerrado la puerta con llave, hizo caso omiso, lo que generó en el menor una situación de acorralamiento. Finalmente, el joven consiguió zafarse y abandonar el domicilio.

En los días posteriores, el menor recibió varios mensajes del arrestado, en los que le preguntaba si estaba tranquilo, si se encontraba bien y si podían volver a verse.

Una vez plenamente identificado, los agentes procedieron a su localización y detención como presunto autor de los delitos de agresión sexual y corrupción de menores. Tras su puesta a disposición del Juzgado de Guardia, se decretó su ingreso en prisión preventiva.

