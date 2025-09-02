La Bañeza, un municipio leonés con sentir canario: «Aquí los niños llevan la camiseta de Las Palmas»

Borja Pérez Martes, 2 de septiembre 2025, 08:10 Comenta Compartir

En una provincia repleta de pasión futbolera en la que reinan la Cultural y la Ponferradina y en un país donde el monopolio está manejado principalmente por el Real Madrid y el FC Barcelona, La Bañeza decidió, allá por los años sesenta, desafiar a la tradición para apostarlo todo al amarillo.

Hermógenes Celada era un joven que, como tantos otros, dedicaba una parte de su tiempo a disfrutar del fútbol de élite, hasta que encontró en la UD Las Palmas algo diferente al resto de equipos.

Por aquel momento, el conjunto canario atravesaba un momento de gloria, añadiendo a su palmarés un subcampeonato en Copa y otro en Liga, lo que produjo que, en La Bañeza, se empezará a formar un grupo de seguidores del cuadro amarillo.

La peña más numerosa de Las palmas está en León

Tras consolidar esa pasión con el paso de los años, en 2001 se fundaría la Peña de Las Palmas en La Bañeza, algo inédito que se mantiene a día de hoy con más fuerza que nunca. De hecho, Hermógenes, presidente y fundador de la misma, reconoce a Leonoticias que, a pesar de la distancia que les separa, «es la peña más numerosa de Las Palmas».

Frente a los 264 socios cuantificados allá por el año 2016, actualmente la peña cuenta con alrededor de 320 socios, lo que indica un crecimiento exponencial año tras año.

Esto, además, sorprende en mayor medida porque, de todo el número de socios, solo hay doce canarios, siendo el resto de la península y, por supuesto, en gran parte de La Bañeza, lo que indica que este sentimiento va mucho más allá de cualquier vínculo que pudiera existir con las islas.

Hermógenes admite que, dentro de este crecimiento de la peña, sobre todo en sus primeros años de vida, ayudó mucho que el equipo de Gran Canaria hiciera la pretemporada en el año 2004 y en el 2009 en La Bañeza, algo que sirvió para generar una mayor sintonía con la gente de la zona ante la cercanía que pudieron encontrar con los jugadores.

Una carrera de obstáculos

A pesar de contar con una importante masa social, el presidente reconoce que mantener la peña a día de hoy es «una carrera de obstáculos». «Nosotros no somos como las peñas del Barcelona o del Madrid, nosotros hacemos un montón de actividades al año. Es que si no las haces, la peña no existiría. Cada verano, hacemos el campus y eso da nombre a Las Palmas. La peña existe gracias a que no paramos de movernos», confiesa.

En este contexto, confiesa que el club no les ha ayudado «nunca a nada en términos económicos», aunque, cuando planean un viaje a Gran Canaria, siempre disponen de «un autobús gratis desde que llegamos para ir a donde queramos y entradas gratis».

Además, siempre obtienen un cálido recibimiento de gente canaria que «nos sale a aplaudir desde los bares». Una muestra más del cariño y el respeto de los aficionados locales ante tal sentimiento de pertenencia a más de dos mil kilómetros de distancia.

Imagen de uno de los bocadillos realizados por los peñistas en un desplazamiento B. P.

Los peñistas bañezanos mantienen cada temporada su ilusión intacta y, más allá de reunirse en su sede, también viajan para animar a la UD Las Palmas cuando jueguen a una distancia asequible del municipio leonés. «En los desplazamientos, todos queremos que gane Las Palmas, pero, si no lo hace, nosotros nos lo pasamos bien igualmente y es esa armonía la que hace que la gente quiera unirse a la peña, somos un grupo de amigos», afirma.

Sobre los viajes, Hermógenes admite que «normalmente siempre se hace un viaje o dos de fin de semana como peña y este año un fijo será la visita al RC Deportivo en Coruña». Además, otro de los desplazamientos, evidentemente, será al Reino de León, donde volverá a jugar la UD Las Palmas, y, para ese partido, el presidente de la peña cuantifica que unos «sesenta» aficionados amarillos se darán cita en la grada visitante.

En sus desplazamientos, nunca han tenido un incidente con las aficiones locales, aunque reconocen que «hay viajes que ya no se hacen como peña». Uno de ellos es la visita al José Zorrilla, después de tener que lidiar con algunos momentos de tensión por llevar identificativos leoneses: «No vamos a Valladolid porque cada vez que íbamos, peor. Nuestras camisetas ponen La Bañeza atrás y llegar allí poniendo eso y con una bandera de León era ya casi para meternos en la cárcel. El último año nos arrinconaron y nos tuvieron dos horas en la grada visitante, entonces, cuando ves esas cosas, dejar de organizar el desplazamiento».

Un ambiente muy especial

Cuando La UD Las Palmas juega en su estadio o en un estadio al que no pueden desplazarse, los peñistas convierten su sede de La Bañeza en un pequeño estadio de Gran Canaria, donde, además, cuentan con una grada propia llegada directamente desde el feudo amarillo, lo que les permite ver los partidos como si estuvieran en el mismo campo.

Dependiendo de los partidos, los normales de temporada pueden reunir «unas veinte personas más o menos», mientras que, en partidos importantes como puede ser algún playoff, «está esto lleno, no entra nadie más».

En todo caso, ahora, tras el descenso de categoría, Celada admite que «no influye en nada» el hecho de jugar en Segunda División, pues, después de tantos años de vaivenes deportivos, la UD Las Palmas se ha convertido en una forma de vida que no van a dejar de lado por jugar en una división menor.