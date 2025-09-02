El turismo rural en León: del lleno a la cancelación tras los incendios de este verano Más de cien mil hectáreas quemadas y cancelaciones masivas en alojamientos rurales dejan una temporada «catastrófica»

Lucía Gutiérrez León Martes, 2 de septiembre 2025, 08:07 Comenta Compartir

El turismo rural en León afronta uno de sus veranos más negros. Lo que prometía ser una buena campaña estival se convirtió en «catastrófica» tras los incendios que han asolado la provincia. Así lo denuncia el presidente de la Asociación Leonesa de Empresarios del Turismo Rural (Aletur), Pedro Flecha, quien asegura que las reservas han caído «muy por debajo de las cifras de años anteriores» y que la crisis se desató a raíz del fuego.

«Hasta mediados de julio la temporada iba muy bien, con alojamientos llenos. Pero a partir de los incendios todo se vino abajo: cancelaciones, desinformación y restricciones en zonas clave como el embalse de Riaño, Las Médulas o Babia», explica Flecha.

El golpe de los incendios en cifras

Los datos confirman la magnitud del desastre. Solo en León, el fuego ha arrasado más de cien mil hectáreas. En el conjunto de Castilla y León, las llamas se extendieron en agosto por cientos de municipios, dejando el campo devastado.

En la provincia de León, a finales de agosto aún seguían activos media docena de grandes incendios en zonas como Fasgar, Molinaseca o Garaño, lo que obligó al desalojo de más de setecientas personas. El balance humano es también trágico, con al menos tres fallecidos relacionados con las labores de extinción.

Testimonio desde los alojamientos

El impacto económico en los negocios rurales es inmediato. Nuria Rodríguez, gerente del hotel rural La Cárcel en Murias de Paredes, asegura que septiembre, cuando debería estar trabajando a pleno rendimiento, «está en blanco». «Desde el 12 de agosto empezaron las cancelaciones en cadena. Hubo días con el alojamiento totalmente cerrado, lo que supone pérdidas del cien por cien», lamenta.

Una situación similar vive Sonia García, al frente de la casa rural El Holandés Errante: «Con el rumor de evacuación la gente se marchó en bloque. La semana del 16 fue fatal, y muchos de los que se fueron no regresaron».

Reclamo de apoyo institucional

Desde el sector turístico la sensación generalizada es la de abandono. Los empresarios lamentan que, pese a la magnitud de los incendios, apenas ha habido mensajes oficiales que animen a visitar la provincia o que aclaren qué zonas permanecen abiertas y en condiciones para recibir turistas. «Estamos perdiendo visitantes no solo por el fuego, sino por la desinformación. Muchos creen que León entero está calcinado y no es así. Hace falta que las instituciones se mojen y lancen una campaña fuerte para mostrar lo que sigue en pie», subraya Pedro Flecha.

El presidente de Aletur insiste en que un gesto de la administración podría marcar la diferencia en la recuperación del sector. Reclama iniciativas concretas, desde campañas de promoción nacional que recuerden la riqueza natural y cultural de León hasta medidas de apoyo directo a los alojamientos que han visto sus reservas desplomarse.

«Lo que necesitamos es un mensaje claro de optimismo. Que se diga alto y claro que León sigue siendo un destino atractivo y que hay mucho por descubrir. Si dejamos que la imagen negativa se instale, será difícil volver a levantar la cabeza», advierte.