El último «fichaje» del Monoloco para su próximo festival El evento leonés, que volverá a celebrarse el 4 de octubre, suma a su cartel con una de las voces más prometedoras de la música urbana española

Dani González León Martes, 2 de septiembre 2025, 09:04

Queda poco más de un mes para una nueva edición otoñal del Monoloco Fest y el evento musical leonés, que crece año a año, ha anunciado una nueva sorpresa para su cartel.

El festival leonés contará el próximo 4 de octubre, en el evento que tendrá lugar en el Hípico, a Lucho RK, una de las voces más prometedoras de la música urbana nacional.

El joven artista canario, que ha despuntado en los últimos años con éxitos como 'Guaya' (junto a Quevedo) o 'Matrícula', actuará por primera vez en León con un directo vibrante que mezcla reguetón, trap y letras cargadas de emoción. Con millones de oyentes y un crecimiento imparable, su incorporación apunta directamente al gusto del público joven.

Lucho RK se une a un atractivo cartel que forman, por ahora, Morad y Álex Martini, pero desde la organización aseguran que todavía quedan «incógnitas» por revelar.

