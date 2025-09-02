leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lucho RK.

El último «fichaje» del Monoloco para su próximo festival

El evento leonés, que volverá a celebrarse el 4 de octubre, suma a su cartel con una de las voces más prometedoras de la música urbana española

Dani González

Dani González

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:04

Queda poco más de un mes para una nueva edición otoñal del Monoloco Fest y el evento musical leonés, que crece año a año, ha anunciado una nueva sorpresa para su cartel.

El festival leonés contará el próximo 4 de octubre, en el evento que tendrá lugar en el Hípico, a Lucho RK, una de las voces más prometedoras de la música urbana nacional.

El joven artista canario, que ha despuntado en los últimos años con éxitos como 'Guaya' (junto a Quevedo) o 'Matrícula', actuará por primera vez en León con un directo vibrante que mezcla reguetón, trap y letras cargadas de emoción. Con millones de oyentes y un crecimiento imparable, su incorporación apunta directamente al gusto del público joven.

Lucho RK se une a un atractivo cartel que forman, por ahora, Morad y Álex Martini, pero desde la organización aseguran que todavía quedan «incógnitas» por revelar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  2. 2 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  3. 3 Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada
  4. 4 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  5. 5 Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos
  6. 6 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  8. 8 Una leonesa queda liberada de una deuda de 38.460 euros con la Ley de Segunda Oportunidad
  9. 9 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 14)
  10. 10 Muchos deberes para el final de mercado de la Cultural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El último «fichaje» del Monoloco para su próximo festival

El último «fichaje» del Monoloco para su próximo festival