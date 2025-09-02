leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actuación de la Guardia Civil.

Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla

Los asaltantes no pudieron justificar la sustracción de material que estaban realizando desde las instalaciones de la empresa

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:50

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de 21, 28 y 33 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de una empresa ubicada en el polígono industrial de Onzonilla.

La madrugada del lunes, 1 de septiembre, la patrulla del Puesto Principal de Armunia desplazada a la zona del aviso, sorprende a estas tres personas cuando extraían recortes de cobre robado de una nave industrial y lo cargaban en una furgoneta aparcada en las cercanías con la intención de abandonar posteriormente el lugar.

Tras comprobar que habían forzado la valla exterior de la instalación para acceder a la misma, y no justificar a los agentes que tuvieran autorización para realizar es traslado del material, procedieron a su detención.

Noticias relacionadas

Pillan a un ladrón de cobre en Armellada que escapaba de la provincia con 1.500 kilos de cable

Pillan a un ladrón de cobre en Armellada que escapaba de la provincia con 1.500 kilos de cable

Detenidas dos personas por quemar cable de cobre en un espacio protegido de Riaño

Detenidas dos personas por quemar cable de cobre en un espacio protegido de Riaño

Los detenidos, junto con los efectos recuperados, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan policial contra el robo de cobre' que mantiene activo la Comandancia de León para la persecución e investigación de este tipo de delitos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada
  2. 2 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  3. 3 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  4. 4 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  5. 5 Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos
  6. 6 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
  7. 7 Una leonesa queda liberada de una deuda de 38.460 euros con la Ley de Segunda Oportunidad
  8. 8 «El propietario lo tenía todo controlado, decía que tenía contactos a alto nivel»
  9. 9 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  10. 10 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 14)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla

Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla