Cendón arremete de nuevo contra Quiñones: «Desapareció tras la comilona en Gijón» El líder del PSOE en León acusa al consejero de Medio Ambiente de «no tener vergüenza» y de «reaparecer para alabar la negligente gestión de la Junta en los incendios»

Martes, 2 de septiembre 2025

Tan sólo un día después de pedir la dimisión del presidente de la Junta y de su consejero de Medio Ambiente, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha señalado que «Suárez-Quiñones no tiene vergüenza, lleva desaparecido desde la comilona en Gijón y ahora se atreve a mandar notas de prensa sin firmar en las que intenta alabar la gestión de la Junta de Castilla y León y desviar la atención para buscar culpables fuera».

«Estamos hablando de una catástrofe que ha arrasado más de 100.000 hectáreas, que ha dejado tres fallecidos y pueblos enteros calcinados, y todo ello con un consejero desaparecido y una Junta negligente. Pasaron de decir que el operativo era suficiente a, en cuanto apareció Feijóo en Palacios del Sil, pedir más medios de los que tiene toda Europa. Esa incoherencia y esa falta de liderazgo convirtieron una emergencia en tragedia», ha afirmado Cendón.

El dirigente socialista ha denunciado que «mientras León ardía había brigadas y medios parados porque no había nadie al mando. Esa es la mayor irresponsabilidad: tener recursos disponibles y no utilizarlos».

«Quiñones no tiene ningún escrúpulo: ahora dicen que invierten y acusa a otros de mentir, cuando el propio consejero fue quien calificó de absurdo y despilfarro mantener el operativo todo el año. No puede borrar su indecente hemeroteca por mucho que se crea que es la administración. La memoria de los leoneses no se borra con propaganda», ha añadido.

El secretario provincial ha insistido también en que «el PSOE no va a admitir que Quiñones intente embarrar todo para eludir su responsabilidad y aferrarse a su cargo».

«Ha recortado un 86% del presupuesto de prevención respecto a hace diez años, ha dejado sin ejecutar un 71% de lo poco que quedaba, sigue sin reconocer a los bomberos forestales como empleados públicos protegidos y ha mercadeado con el operativo entregándolo a 38 empresas privadas», ha recordado.

En este sentido, Cendón ha aclarado que los propios trabajadores «llevan años denunciando recortes, precariedad y abandono» y «son ellos los que han dado la cara mientras su consejero estaba escondido y Mañueco lo protegía».

«Si a Suárez Quiñones y a Mañueco les queda un mínimo de dignidad, que dimitan. Esta catástrofe lleva sus nombres. León no puede volver a sufrir una desgracia semejante por culpa de un consejero ausente y de un presidente que lo ampara», ha finalizado Cendón.