Las noticias imprescindibles del martes 7 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos

La Universidad de León llora la muerte de la joven estudiante Arancha Barrientos que ha fallecido este mes de octubre. Era estudiante de segundo curso de Educación Social en la Facultad de Educación.

2 Llama «puto gordo» y «maricón» a un compañero y un juez obliga a readmitirla

El TSJ de Castilla y León ha rechazado el despido de una trabajadora leonesa que llamaba «puto gordo» y «maricón» a un compañero. La sala ha tomado esta decisión al entender que la falta había prescrito cuando se procedió a despedirla.

3 La librería solidaria en León ha recibido «una acogida excepcional»

Responsables de Aida Books destacan el gran número de voluntarios implicados y de donaciones en su nuevo local que además está desarrollando un convenio con la ULE.

4 Pagan 20.000 euros a un leonés que se cortó en un dedo y recibió tarde la rehabilitación

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Junta por el retraso en dar rehabilitación a un paciente operado de una mano en el Hospital de León.

5 Revilla apuesta por la autonomía leonesa: «León tiene razón de ser; alguna fórmula habrá»

A sus 82 años aún recuerda como hace medio siglo se lanzó a reivindicar el futuro de su tierra. Quería que la provincia de Santander volviera a ser Cantabria y que su tierra se convirtiera en autonomía. Inició una lucha en la que «sacrificó» su vida, dejando su trabajo y su labor docente, para lograr lo que hoy «es una realidad».

6 La colisión entre un camión y un furgón en la N-630 deja herido a un hombre de 59 años

Una colisión entre un camión y un furgón en una carretera nacional de la provincia de León deja a un hombre de 59 años herido y trasladado al hospital de la capital.

7 Atropellan a un hombre de 68 años frente al colegio Maristas San José

Un atropello en el centro de León moviliza efectivos de emergencias para atender a una persona herida. Ocurría poco antes de las 11:18 horas de este martes 7 de octubre cuando el 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de un atropello en la avenida Álvaro López Núñez de León ciudad, a la altura del colegio Maristas San José.

8 León, tierra de murales: estas son las pinturas urbanas presentes en pueblos leoneses

El arte, antiguamente, estaba especialmente concentrado en iglesias y templos, pero hoy día, se ha diversificado. También en su ubicación y ya no es extraño ver fachadas que se han convertido en un enorme lienzo donde artistas urbanos plasmas sus virtudes.

9 Exigen al Ayuntamiento que paralice la «destrucción» del bosque del Torío en Puente Castro

Ecologistas en Acción exigió al Ayuntamiento de León que «paralice de inmediato» la «destrucción» del bosque de ribera del río Torío, a su paso por el barrio de Puente Castro en las inmediaciones del Puente de piedra, y solicitó a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Junta que impongan al Ayuntamiento las sanciones que correspondan por el «desastre ecológico que está perpetrando».

10 Nada nuevo bajo el sol del Emperador: el Inaem incumple plazos y volverán las movilizaciones

La fecha para la licitación del eterno proyecto prometido de rehabilitación del teatro leonés vence de nuevo a la espera de respuestas del Ministerio de Cultura.

