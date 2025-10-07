leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El escaparate de Aida Books en León en la avenida del Padre Isla. Aida Books

La librería solidaria en León ha recibido «una acogida excepcional»

Responsables de Aida Books destacan el gran número de voluntarios implicados y de donaciones en su nuevo local que además está desarrollando un convenio con la ULE

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 7 de octubre 2025, 08:18

Comenta

El buen número de librerías en León no ha sido un impedimento para que una nueva haya llegado a 2025 a la capital y con una acogida que sus responsables califican de muy exitosa.

Natalia García, responsable de comunicación de Aida Books, asegura que «estos primeros meses han sido muy buenos. Ha habido presentaciones y ya se están preparando más, además de talleres y cuentacuentos. Todo gracias a un equipo de voluntariado maravilloso«. Hay que recordar que no esta no es una librería convencional ya que no persigue los beneficios empresariales ya que la organización destina todos los beneficios a proyectos de cooperación y quienes trabajan en sus locales son todos voluntarios.

«En León tenemos 40 voluntarios activos, personas muy implicadas», destaca Natalia. Un gran número, que según la responsable de las librerías de Aida Books en el norte de España, Aida Alonso, puede suponer que «pronto podamos abrir también los sábados por la tarde». De momento, el horario es de mañana y tarde de lunes a viernes, y por las mañanas en fin de semana.

Imágenes de la presentación de 'Los niños perdidos'. Aida Books León
Imagen principal - Imágenes de la presentación de 'Los niños perdidos'.
Imagen secundaria 1 - Imágenes de la presentación de 'Los niños perdidos'.
Imagen secundaria 2 - Imágenes de la presentación de 'Los niños perdidos'.

Parte de estos voluntarios pronto podrán llegar desde la Universidad de León. En las ciudades donde hay estas librerías solidarias se firman convenios con estas instituciones académicas y hace poco que ha habido una reunión para que estudiantes de la ULE hagan prácticas en Aida Books. Además, el acuerdo también incluirá la celebración de mercadillos en el campus.

Algo que Aida Books piensa hacer pronto en otras ciudades tras abrir este año en Vitoria y León. Se plantean abrir librerías en Bilbao, Granada, Málaga y Sevilla.

En estos cinco meses largos de apertura los leoneses han donado casi once mil libros -10.937- y comprado 5.515. Con esta actividad se recaudan los fondos que se destinan principalmente a varios proyecto en Guinea-Bisáu y Bangladesh.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio
  2. 2 El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»
  3. 3 Un pueblo de León hospedará a Papá Noel
  4. 4 Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey
  5. 5 El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»
  6. 6 Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León
  7. 7 La pólvora sigue fuera de casa y la Cultural firma el empate sin goles ante el Albacete
  8. 8 Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares
  9. 9 Bayer premia al Hospital de León con sus Becas en Calidad Asistencial en Cáncer de Próstata
  10. 10 ¿Qué es el haz de luz que ha atravesado el cielo de El Bierzo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La librería solidaria en León ha recibido «una acogida excepcional»

La librería solidaria en León ha recibido «una acogida excepcional»