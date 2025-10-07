Revilla apuesta por la autonomía leonesa: «León tiene razón de ser; alguna fórmula habrá» El político cántabro expone su visión sobre la situación política de la provincia y apuesta por un líder fuerte que aglomere el sentimiento leonesista

A sus 82 años aún recuerda como hace medio siglo se lanzó a reivindicar el futuro de su tierra. Quería que la provincia de Santander volviera a ser Cantabria y que su tierra se convirtiera en autonomía. Inició una lucha en la que «sacrificó» su vida, dejando su trabajo y su labor docente, para lograr lo que hoy «es una realidad».

Miguel Ángel Revilla, el mediático expresidente de Cantabria, visita León este martes, 7 de octubre, para rehacer aquel camino y mostrar a los leoneses una vía para alcanzar el mismo objetivo que él peleó en plena Transición.

En una entrevista concedida a Leonoticias, antes de acudir al pleno en el parlamento cántabro, reconoce lo «complicado», en el contexto actual, de que León logre erigirse como comunidad autónoma uniprovincial. «A mi juicio, León debería haber sido comunidad autonómica porque requería todas las características».

Sobre aquellos años en los que se dibujó el mapa de las autonomías, Revilla lamenta que algunas se hicieran «con un boli en papel» ya que se debió poner en valor «la razón de ser, que León la tiene» por historia o cohesión social. «Cuando voy a León veo una entidad con peso para serlo, igual que La Rioja o Cantabria».

Y las tozudas cifras le han dado la razón al político cantabrista: mientras que León ha perdido casi 100.000 habitantes tras la confección de Castilla y León, su comunidad ha pasado de 500.000 a 600.000 habitantes. «Se ha demostrado que son buenas y desarrollan el país», explica, poniendo en valor un Estado español descentralizado, diferente a «aquella Castilla en la que Cantabria no tenía nada que ver con Soria».

Para alcanzar la autonomía, Revilla ve necesario un liderazgo, como el que él tuvo en aquel proceso. Un líder fuerte que aglutine a un grupo que lo siga. «En León ya tenéis ese partido, Unión Leonesa creo que se llamar -refiriéndose a UPL-». En Cantabria conocía de ese movimiento regionalista que arrastraban desde el siglo VIII cuando perdieron el nombre, y que existía una entidad propia a recuperar. Aquí ve similitudes con León y el antiguo Reino de León, sede del primer parlamento de Europa: «Es difícil encontrar una entidad mayor que la del Reino de León».

Por todo ello, confía en que si se logra crear «un sentimiento abrumadoramente mayoritario» en favor de la autonomía leonesa haya que buscar «alguna fórmula» que lo canalice. Y la mejor manera de demostrarlo es en las elecciones: «Lo que reivindica León no tiene nada que ver con los catalanes y vascos. Es un sentimiento uniprovincial y León es el territorio más marginado de Castilla. Conozco bien aquello, que estoy casado con una berciana».

Un sistema descentralizado y menos burocracia

Un movimiento político que, a su juicio, reduciría la carga burocrática que actualmente tiene la provincia con Diputación y Junta. En Cantabria tienen parlamento, una única administración, a la que acompañan ayuntamientos y juntas vecinales. «Allí tenéis mucha gente metida en el tema político entre diputaciones y edificios», lamenta.

En el evento 'León nos necesita', que acogerá el Auditorio Ciudad de León este 7 de octubre, desde las 19:00 horas -se puede retirar invitación gratuita en las taquillas desde una hora antes-, Revilla presentará, de la mano de Acele y Unidad Leonesa, la hoja de ruta de éxito que aplicó en Cantabria para lograr la autonomía y que su tierra recuperara su nombre.

No será la última visita del cántabro a León este año. También ha anunciado que participará por segunda vez en el encendido del poblado navideño del bar Azaila del obispo de la Lotería Juan López.