La colisión entre un camión y un furgón en la N-630 deja herido a un hombre de 59 años El herido fue trasladado al hospital de León

Leonoticias León Martes, 7 de octubre 2025, 09:38

Una colisión entre un camión y un furgón en una carretera nacional de la provincia de León deja a un hombre de 59 años herido y trasladado al hospital de la capital.

El accidente tenía lugar a primera hora de este martes 7 de octubre cuando, a las 8:02 horas, la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de la colisión entre dos vehículos en la N-630, concretamente en el kilómetro 160 a la altura de Cembranos.

En la llamada se informa de que un varón ha resultado herido y presenta dolor en el cuello y en el pecho.

El 112 moviliza a la Guardia Civil de Tráfico de León y a emergencias sanitarias que desplaza una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar del accidente el personal sanitario atiende a un hombre de 59 años que posteriormente es trasladado en ambulancia al Hospital de León.