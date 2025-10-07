Atropellan a un hombre de 68 años frente al colegio Maristas San José El accidente movilizaba efectivos en la avevnida Álvaro López Núñez de León ciudad

Un atropello en el centro de León moviliza efectivos de emergencias para atender a una persona herida.

Ocurría poco antes de las 11:18 horas de este martes 7 de octubre cuando el 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de un atropello en la avenida Álvaro López Núñez de León ciudad, a la altura del colegio Maristas San José.

Se trata de un hombre de 68 años que fue arrollado por un turismo y que presentaba dolor en una de sus rodillas.

Policía Nacional, Local y personal de Sacyl se desplazaron al punto para atender al herido.

