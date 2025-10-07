leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo del paso de cebra frente al colegio.

Atropellan a un hombre de 68 años frente al colegio Maristas San José

El accidente movilizaba efectivos en la avevnida Álvaro López Núñez de León ciudad

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 7 de octubre 2025, 12:50

Un atropello en el centro de León moviliza efectivos de emergencias para atender a una persona herida.

Ocurría poco antes de las 11:18 horas de este martes 7 de octubre cuando el 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de un atropello en la avenida Álvaro López Núñez de León ciudad, a la altura del colegio Maristas San José.

Se trata de un hombre de 68 años que fue arrollado por un turismo y que presentaba dolor en una de sus rodillas.

Policía Nacional, Local y personal de Sacyl se desplazaron al punto para atender al herido.

