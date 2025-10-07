Nada nuevo bajo el sol del Emperador: el Inaem incumple plazos y volverán las movilizaciones La fecha para la licitación del eterno proyecto prometido de rehabilitación del teatro leonés vence de nuevo a la espera de respuestas del Ministerio de Cultura

Ana G. Barriada León Martes, 7 de octubre 2025, 08:14

En la Vulgata, una traducción de la biblia al latín, se lee por primera vez la expresión Nihil novum sub sole, que en español se traduce como 'nada nuevo bajo el sol'. La expresión, recurrente en el listado de términos latinos que utilizamos hoy en día, viene a decir algo así como que, desde que se creó el mundo, no ha pasado nada nuevo. Los hechos son cíclicos, la vida se repite. Es una visión pesimista del mundo en el que se ve la realidad como una sucesión constante de lo mismo. Y es, en definitiva, una buena expresión para aplicar a la situación del Teatro Emperador de León.

Es difícil distinguir ya dónde empieza la historia. En 1951 se inauguró para vivir su esplendor a lo largo del siglo XX. En 2006 sus puertas cerraron y su propiedad pasó a manos del Ayuntamiento de León. En 2009 el Ministerio de Cultura asumió el edificio y acometió posteriormente alguna reforma en la fachada. En la década de los 2010 se elaboraron estudios para su nueva puesta en marcha. En 2021 se retomó el proyecto para recuperar el teatro por el impulso de la Asociación de Amigos del Teatro Emperador. En 2023 se anunciaba un estudio para conocer el estado del edificio que serviría para el proyecto de rehabilitación del mismo que se quería licitar en 2024.

Terminaba el año postergando a junio de este 2025 la licitación del proyecto que se quería hacer a cargo del 2% cultural. Con el verano vencido, ni se conoce el estudio del estado del Emperador ni se ha licitado ningún proyecto por parte del Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música). No hay nada nuevo bajo el sol.

Atem espera respuestas «próximamente» de Cultura

Lo único que se mantiene constante y con las fuerzas intactas es la persistencia de los amigos del Emperador. Atem continúa insistiendo al Ministerio para conocer detalles que permitan dar algo de luz al futuro de un centro que fue referente y que lleva años clausurado y en desuso. A través del portal de transparencia han insistido en conocer novedades, noticias que no llegan.

Ahora, gracias a contactos con Cultura, han conseguido el compromiso de que «próximamente» se podrán en contacto con ellos para aportar novedades después de que en junio no haya habido noticias de ninguna licitación de proyectos. Así lo explica el presidente de Atem, Alejandro Conty, que, aunque lamenta que haya «muy pocas novedades», confía en que la insistencia de los amigos y el continuo contacto que mantienen con las instituciones consiga noticias.

Otoño caliente con movilizaciones

De cara a octubre anuncia que la asociación se prepara para un otoño caliente. No piensan dar ningún paso atrás en la lucha para que León vuelva a poner en marcha su icónico Teatro y lo haga con una propuesta clara y definida para su reapertura. Será en las próximas semanas cuando la asociación programe nuevas movilizaciones para exigir a las autoridades respuestas, soluciones y compromisos.

«Seguiremos saliendo a la calle a protestar porque esto sigue parado, pero nosotros seguimos ahí», insiste Conty, que recuerda que los amantes del teatro y todas las personas que conforman la asociación que ponen voz a esta eterna demanda de la sociedad leonesa «no olvidamos el tema» y quieren seguir «haciendo ruido» para que se cumpla con la promesa de recuperar el imponente Teatro Emperador.