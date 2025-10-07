Llama «puto gordo» y «maricón» a un compañero y un juez obliga a readmitirla

Rubén Fariñas León Martes, 7 de octubre 2025, 13:23 Comenta Compartir

El TSJ de Castilla y León ha rechazado el despido de una trabajadora leonesa que llamaba «puto gordo» y «maricón» a un compañero. La sala ha tomado esta decisión al entender que la falta había prescrito cuando se procedió a despedirla.

La sentencia fue dictada el pasado mes de julio, a la que ha tenido acceso Efe, cuando se desestimó el recurso de la empresa L'Oreal, establecida en un centro comercial de León, contra un fallo del Juzgado de León. Un caso similar tuvo lugar el pasado mes de julio y el tribunal falló en favor de la trabajadora que acosó a su compañero.

La trabajadora de la firma de cosméticos de estos grandes almacenes fue despedida en septiembre de 2024. La decisión de la empresa llegó motivada porque desde hacía meses, y hasta las navidades de 2023, insultaba de forma reiterada a un compañero al que llamaba «maricón», «puto gordo», «foca» o «maricona mala», así como referencias a su persona como «ahí va la marquesa». Unos insultos a los que se sumaban dos empleadas más.

Las faltas de respeto a los compañeros también se hacían mientras atendían a clientes, momento que aprovechaba para critircarles y controlarles hasta crear un ambiente «totalmente insostenible» en el puesto de trabajo.

El juez ha basado su fallo en el artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores que reduce la prescripción de las faltas leves a los diez días, por 20 de las graves y 60 de las muy graves. En este caso se superaron los seis meses hasta que la empresa dio respuesta.

El empleado denunció la conducta de su compañera en noviembre de 2023, mientras que la trabajadora fue despedida en septiembre de 2024. Un retraso que se debió a la espera por un informe interno que no recibió hasta julio.