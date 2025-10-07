Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos La joven era una de las voces más prometedoras de la poesía leonesa

La Universidad de León llora la muerte de la joven estudiante Arancha Barrientos que ha fallecido este mes de octubre. Era estudiante de segundo curso de Educación Social en la Facultad de Educación.

Sus compañeros y la institución la definen como una de las voces «más prometedoras de la poesía leonesa».

«Su talento, su sensibilidad y su luz permanecerán siempre entre quienes la conocieron y compartieron con ella caminos y versos», sigue en una publicación en redes la ULE.

Será este miércoles 8 de octubre cuando, a las 12:00 horas, la universidad guarde un minuto de silencio en la entrada de la Facultad de Educación en su recuerdo.

Un acto en el que compañeros, profesores y personal de la Universidad leonesa se despedirá a la joven en un gesto de homenaje y cariño.