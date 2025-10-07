León, tierra de murales: estos son las pinturas urbanas presentes en pueblos leoneses Distintas localidades leonesas han dado una nueva vida a fachadas y paredes sin uso que han pasado a ser un gran lienzo sobre el que artistas urbanos han plasmado sus virtudes

Dani González León Martes, 7 de octubre 2025, 08:15

El arte, antiguamente, estaba especialmente concentrado en iglesias y templos, pero hoy día, se ha diversificado. También en su ubicación y ya no es extraño ver fachadas que se han convertido en un enorme lienzo donde artistas urbanos plasmas sus virtudes.

Esta ha sido una manera de, en muchos pueblos - también leoneses -, dar una nueva vida a paredes sin uso, que se convierten en un pequeño museo al aire libre para reflejar el sentir de sus gentes, la esencia de estos pueblos o motivos de muy diversa índole.

La web StreetArtCities muestra algunos de los murales existentes en diversos puntos del planeta, entre otros de la provincia de León, donde hasta 15 pueblos diferentes aparecen indicados en esta web.

Más de 200 murales en La Bañeza

Destaca, ante todo, La Bañeza. Con más de 200 murales diferentes en sus fachadas y calles registrados en este portal, cuenta con temáticas muy variadas y que convierten a este tipo de arte en uno de sus grandes distintivos. De hecho, cada mes de agosto se celebra el Art Aero Rap en esta localidad para congregar a decenas de artistas urbanos.

En El Bierzo, destacan murales en distintas localidades. En Toral de los Vados se puede disfrutar de dos murales, según este portal, uno de ellos dedicado a Superlópez y otro más en las escuelas de la localidad. Una de las localidades con una mayor concentración de murales es Cacabelos, con hasta ocho creaciones artísticas diferentes en sus calles, tres de ellas en la calle Las Parras.

Del Bierzo al Páramo

También se pueden disfrutar de murales en localidades como La Espina de Tremor o Igüeña dedicados a la minera o en Pobladura de las Regueras con la temática de uno de sus grandes atractivos, las competiciones de trial.

Otra localidad con diversos murales es Astorga, donde esta web destaca el homenaje a las cajilleras sito en la plaza Obispo Alcolea de la capital maragata. En el Páramo también se pueden localizar murales en localidades como Bercianos del Páramo y en San Pedro Bercianos, dedicados al campo y a la agricultura que tanta importancia han tenido para sus gentes. Cerca, en Cabreros del Río, también se pueden disfrutar varios murales vinculados a tradiciones de su comarca.

En la zona este de León se pueden localizar mirales en localidades como Bercianos del Real Camino o Villacalabuey con temáticas bien diferentes: religiosa en el primero de los dos pueblos, de naturaleza en el segundo.

En la montaña central leonesa también se dan estos murales en dos localidades. En La Robla aparecen detallados hasta cinco de temáticas muy variadas y en Ciñera de Gordón aparecen tan sólo uno, si bien es cierto que la localidad cuenta con varios más.

Por último, en el alfoz de León, este portal destaca uno ubicado en la calle Bernesga de Navatejera creado dentro del festival 'Graffiteando Villaquilambre'.