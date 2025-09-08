Las noticias imprescindibles del lunes 8 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Suceso en el centro comercial Espacio León

Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios. El suceso se producía a primera hora de la tarde de este lunes y no hay que lamentar daños personales.

2 Javier Alonso, presidente de Incatur «Si la ruta del Cares no reabre por completo cerrarán muchos negocios en León»

El presidente de la asociación asturiana Incatur se reunió con 35 negocios leoneses que «ya están despidiendo gente y, si esto sigue así, no sobrevivirán».

3 Actuación de Bomberos de León

Bomberos de León interviene en el jardín del Palacio y da parte de sus deficiencias. La retirada de la tapa de una alcantarilla y una reja de desagüe obliga a acudir a los agentes para asegurar el entorno.

4 Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»

La presunta víctima, militante de Juventudes Comunistas, relata que un grupo de «más de 15 individuos» le golpearon hasta que pudo ser auxiliado.

5 La vuelta al cole en León

Sonrisas y lágrimas en una emotiva vuelta al cole en León. Alrededor de 30.000 alumnos de Infantil y Primaria han arrancado este lunes 8 de septiembre el curso escolar.

6 Un concejal asfalta la calle de su vivienda familiar y la oposición lo lleva al pleno

Critican que el edil de Urbanismo, y alcalde de Valdefresno entre 2023 y 2025, «aprovechó» unas obras para emitir una responsabilidad civil y abonar el coste de los trabajos en esta vía.

7 Incendios

Una oficina móvil se desplazará hasta pueblos afectados por los incendios para su reconstrucción. Courel exige a la Junta «una profunda reflexión» respecto a su política forestal.

8 ¿En qué calle de León estoy?

Durante 45 segundos os iremos dando pistas, con diferentes planos y algunos detalles de esta vía de la capital leonesa, ¿sabes ya cuál es?

9 Actuaciones el fin de semana

Tres incendios y retiradas de nidos de avispa y cigüeña en un intenso fin de semanaLos bomberos provinciales intervienen en diferentes avisos durante los últimos días.

10 Fútbol | Cultural La última bomba de la Cultural: Ribeiro se despide del Sundowns

Lucas Ribeiro, atacante del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, trata de lograr la carta de libertad con el objetivo de cambiar de aires

