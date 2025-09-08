leonoticias - Noticias de León y provincia

Restos de la protección junto al ascensor tras la caída. @kerisketon

Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios

El suceso se producía a primera hora de la tarde de este lunes y no hay que lamentar daños personales

A.G.B

A.G.B

León

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:08

Susto que se salda sin mayores consecuencias en el centro comercial Espacio León de la capital. Pasaban las 15:45 horas de este lunes 8 de septiembre cuando un «ruido fuerte» alertaba a los clientes que se encontraban en la superficie.

Parte de una cortinilla antiincendios ubicada en la parte alta de una de las plazas del centro comercial caía provocando la alarma de clientes y dependientes de establecimientos. Parte de los restos de la protección acababan junto a uno de los ascensores y escombros sobre las mesas de uno de los locales de restauración.

Restos de escombros en la zona de restauración.

Los restos de la protección no causaban más daños que los materiales y no ha habido que lamentar daños personales de ningún tipo.

Bomberos de León acudieron a la gran superficie para hacer una comprobación de la instalación y revisar su seguridad, constatando que está correcto y que no reviste ningún peligro tras un suceso que ha quedado en un susto.

