Tres incendios y retiradas de nidos de avispa y cigüeña en un intenso fin de semana

Rubén Fariñas León Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:08

Fin de semana ajetreado para los efectivos del cuerpo del Servicio de Extinción de Incendios en la provincia de León.

Numerosas actuaciones han tenido lugar en los últimos días y entre ellas destacan algunos incendios forestales, otros urbanos o la retirada de nidos de espacios públicos.

En La Bañeza, los agentes del parque de Celada tuvieron que extinguir un vehículo en combustión y asegurar el entorno ante el peligro de que se propagaran las llamas.

El fuego también fue protagonista en la zona sur de la provincia. Allí hubo que sofocar la zona quemada para evitar que las llamas siguieron expandiéndose. Además, en Santiago de la Valduerna, y en actuación conjunta desde Celada y Valencia de Don Juan, junto a otros medios aéreos y forestales, se logró controlar un incendio que se propagaba en este entorno.

Los bomberos de Sepeis no solo actuaron contra las llamas este fin de semana. En la localidad de El Ganso tuvieron que retirar un nido de cigüeña desde la espadaña de la iglesia ante su peligro de caída a la vía pública. Y en Boca de Huérgano y Astorga hicieron lo propio con enjambres de avispa velutina que ya se expande por la provincia de León.