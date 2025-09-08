Una de las sorpresas del Mundial de Clubes, cerca de la Cultural

Dani González León Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

Fue una de las revelaciones en el Mundial de Clubes de este verano y podría ser la última sorpresa del mercado de fichajes de la Cultural y Deportiva Leonesa una vez ya cerrado ese periodo de incorporaciones.

El atacante brasileño del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, Lucas Ribeiro, podría llegar a la Cultural en las próximas horas si el futbolista logra desvincularse del conjunto africano para poder ser agente libre y firmar así por la Cultural.

Ribeiro, con experiencia en el fútbol francés y belga antes de llegar en 2023 al Sundowns, tiene propuestas también para regresar a Brasil, pero la opción del fútbol español seduce al atacante, que puede jugar tanto por dentro como por la banda.

Su participación en el Mundial de Clubes aumentó el foco en él, logrando uno de los goles del campeonato ante el Borussia Dortmund, haciendo gala de su portentoso físico y su calidad técnica, virtudes que sumarían en el ataque leonés.

Con contrato hasta 2028, el principal obstáculo para su llegada a León es precisamente esa vinculación con el Sundowns, aunque en la Cultural son optimistas con completar la operación.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa