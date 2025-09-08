leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículo de la Policía Nacional.

Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»

La presunta víctima, militante de Juventudes Comunistas, relata que un grupo de «más de 15 individuos» le golpearon hasta que pudo ser auxiliado

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:16

Un varón resultaba herido de gravedad tras sufrir una presunta agresión en las calles de León durante la noche de este pasado sábado 6 de septiembre.

Así lo recoge el colectivo de Juventud Comunista, que relata el ataque a un militante en la ciudad y califica la acción de «ataque fascista».

Los hechos, según narran, ocurrían cuando la víctima y otro amigo se encontraban solos en una calle. En ese contexto, un grupo «de más de 15 individuos», que llevaba tiempo dando vueltas por la zona, comenzó a acercarse a ellos con «amenazas, provocaciones y gritos de «Heil Hitler»».

La tensión fue en aumento y tras lanzar botellines de cerveza fueron «directamente contra ellos», en un ataque en el que el miembro del Partido Comunista recibiría golpes en la cabeza.

La agresión a golpes

La presunta agresión no se detuvo hasta que gente de un bar cercano comenzó a acercarse y «el grupo de fascistas salió corriendo», explican en un comunicado.

El colectivo vincula el ataque a la celebración del partido entre la Cultural y el Leganés, que se celebraría al día siguiente, y denuncian «la presencia de grupos fascistas» vinculados a ambos equipos.

Además, consideran que este episodio «no son un caso aislado» y alertan de una «escalada preocupante de agresiones fascistas» que se han producido en el último año en diferentes ciudades de Castilla y León, acusando de esta proliferación al «blanqueo» de estos grupos desde las instituciones.

Cabe recordar que a finales de 2022 se celebraría un juicio sobre otra agresión de presunto carácter político en la ciudad.

Juventud Comunista pide una respuesta a esta situación, más allá de la denuncia individual, y reclama la construcción de espacios colectivos «que permita dotarse de herramientas políticas» para acabar con estas agresiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo incendio en un pueblo de León que moviliza a 16 medios de extinción
  2. 2 Herido un joven de 26 años tras una agresión con arma blanca en un pueblo de León
  3. 3 Una conocida marca juvenil baja la persiana de sus tres tiendas en León y Ponferrada
  4. 4 Un concejal asfalta la calle de su vivienda familiar y la oposición lo lleva al pleno
  5. 5 Dos heridos en un accidente al salirse su vehículo de la vía en La Robla
  6. 6 La Cultural merece más pero no tiene gol
  7. 7 Tres turismos implicados en un accidente en la ronda sur de León
  8. 8 El Mercado, el barrio que es «un pueblo dentro de la ciudad» de León
  9. 9 León vive, por poco, el último eclipse total de Luna hasta 2028
  10. 10 Ya se conoce el horario de la visita del Castellón al Reino de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»

Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»