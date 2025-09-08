Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler» La presunta víctima, militante de Juventudes Comunistas, relata que un grupo de «más de 15 individuos» le golpearon hasta que pudo ser auxiliado

Rubén Fariñas León Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:16 | Actualizado 12:24h.

Un varón resultaba herido de gravedad tras sufrir una presunta agresión en las calles de León durante la noche de este pasado sábado 6 de septiembre.

Así lo recoge el colectivo de Juventud Comunista, que relata el ataque a un militante en la ciudad y califica la acción de «ataque fascista».

Los hechos, según narran, ocurrían cuando la víctima y otro amigo se encontraban solos en una calle. En ese contexto, un grupo «de más de 15 individuos», que llevaba tiempo dando vueltas por la zona, comenzó a acercarse a ellos con «amenazas, provocaciones y gritos de «Heil Hitler»».

La tensión fue en aumento y tras lanzar botellines de cerveza fueron «directamente contra ellos», en un ataque en el que el miembro del Partido Comunista recibiría golpes en la cabeza.

La agresión a golpes

La presunta agresión no se detuvo hasta que gente de un bar cercano comenzó a acercarse y «el grupo de fascistas salió corriendo», explican en un comunicado.

El colectivo vincula el ataque a la celebración del partido entre la Cultural y el Leganés, que se celebraría al día siguiente, y denuncian «la presencia de grupos fascistas» vinculados a ambos equipos.

Además, consideran que este episodio «no son un caso aislado» y alertan de una «escalada preocupante de agresiones fascistas» que se han producido en el último año en diferentes ciudades de Castilla y León, acusando de esta proliferación al «blanqueo» de estos grupos desde las instituciones.

Cabe recordar que a finales de 2022 se celebraría un juicio sobre otra agresión de presunto carácter político en la ciudad.

Juventud Comunista pide una respuesta a esta situación, más allá de la denuncia individual, y reclama la construcción de espacios colectivos «que permita dotarse de herramientas políticas» para acabar con estas agresiones.