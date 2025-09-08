Un concejal asfalta la calle de su vivienda familiar y la oposición lo lleva al pleno Critican que el edil de Urbanismo, y alcalde de Valdefresno entre 2023 y 2025, «aprovechó» unas obras para emitir una responsabilidad civil y abonar el coste de los trabajos en esta vía

El pleno municipal celebrado en Valdefresno en el mes de agosto tuvo en el turno de ruegos y preguntas momentos de tensión ante la apelación que los concejales de Unión del Pueblo Leonés, en concreto su portavoz Jesús Oblanca, realizaba al edil de Urbanismo -y alcalde en el bienio 2023-2025, tras rotar alcaldía con el PP- el socialista José Pellitero.

Los leonesistas, que denunciaban el «abandono a todos los niveles» que vive el municipio, por el «pacto nocivo» de populares y socialistas, señalaban al diputado por «aprovechar» el plan de asfaltado en la localidad de Arcahueja, donde tiene su casa familiar, para «hacer una declaración responsable y asfaltar una calle sin proyecto técnico». En concreto se trata de la calle de La Iglesia, que conduce hacia la vivienda anteriormente citada. «Llegó a un acuerdo con un contratista y le pagó 400 euros para que asfaltara esta calle y otros 45 metros cuadrados de zona verde». Una actuación que, argumentan, se hizo «sin un aval técnico, sin bordillo, sin cintado de aceras y sin desagüe».

Oblanca insistía en el pleno en la «gravedad del asunto», que parte, recuerda, de el exalcalde y concejal del equipo de gobierno actual en el área de Urbanismo. «Nos dice que lo ha hecho más gente, pero él -José Pellitero- tiene una responsabilidad y ha asfaltado una calle que solo a él le da servicio», han insistido en su protesta.

Por ello, en el pleno municipal, en el turno de ruegos, han pedido que se levante la actuación «si se demuestra que no cumple con la declaración responsable» y que se levante el expediente sancionador oportuno desde el Ayuntamiento de Valdefresno.

El concejal se defiende en el pleno

El propio Pellitero tomó la palabra para explicar que esa declaración no se escribió como concejal y sí como representante de tres herederos y propietarios de la vivienda. «Aquí ha habido precedentes», defendió el concejal, insistiendo que no se trataba de un asunto del orden del día. «Yo lo consulté, lo solicité y, le pregunto -interpeló al leonesista- qué hubiera pasado si fuera otra persona», expuso, explicando que se basó en una consulta con el técnico para tomar esta decisión. Todo ello mientras, apuntan en UPL, «hay vecinos que viven en calles sin servicios ni urbanizar, mientras él, siendo alcalde, ha podido hacerlo».

Leonoticias ha intentado ponerse en contacto con José Pellitero para ampliar la información y aclarar la situación, pero no ha recibido respuesta por parte del concejal.

Por su parte, Jesús Oblanca trasladaba a este medio que al tratarse de una calle urbana, no un camino, requiere de un proyecto de obra que no se ha votado en la Comisión de Obras. Además, apuntaba a que «la degradación» del municipio bajo el mandato de dos años del socialista ha sido «total», con subida de impuesto al agua «por penalizar el consumo excesivo», justificaba, mientras hay pueblos «a los que no ha llegado ni la banda ancha». Del mismo modo, subrayan que con Carlos Gutiérez -PP- han percibido «un cambio en las formas y más capacidad e intención de aunar», permitiendo acceder a facturas «que se nos negaban» en un mandato donde UPL ha visto «persecución» a sus ediles.