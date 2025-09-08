«Si la ruta del Cares no reabre por completo cerrarán muchos negocios en León»

Alberto P. Castellanos León Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:25 Comenta Compartir

La asturiana Asociación de Empresarios de los Picos de Europa -Incatur-, con sede en Cangas de Onís, que trabaja en la zona de su sede y de localidades como Llanes o Cabrales, ha querido dar apoyo y ayuda a sus colegas de la vertiente leonesa: «Queríamos echar una mano en la medida de lo posible para que se organizaran de alguna manera los empresarios o los dueños de negocios en León, de cara a que pudieran emprender lo que ellos quisieran emprender para recuperar y fortalecer sus negocios después de los incendios, porque por lo que estuvimos hablando está bastante mal la cosa», comenta el presidente de Incatur, Javier Alonso, tras reunirse en Riaño con dueños y responsables de 35 negocios.

La mayoría de estas empresas están vinculadas al sector turístico «que a raíz del cierre de la ruta del Cares han visto han visto muy disminuido su negocio» en toda la zona. Javier asegura que no sólo afecta a la zona asturiana de Cabrales y la leones de Valdeón: «Había negocios de Valdeburón, de Riaño, de Sajambre. Todos coincidían en que se necesitaba la reapertura de la ruta del Cares completa, los doce kilómetros. Hay empresas que ya han tenido que despedir a la gente». Habla el presidente de Incatur de que estamos ante negocios que entre Semana Santa, el puente de mayo, algunos fines de semana de primavera, más julio y agosto «pues aguantan todo el año. Pero, si les quitas quince días como ha ocurrido, ya la cosa cojea». Habla de que los despido continuarán porque no ven futuro a corto plazo «si las administraciones no se ponen las pilas».

«No entendemos por qué no reabre por completo la ruta del Cares»

«Hay guías de montaña que han estado en la parte del camino principal que todavía no ha reabierto y que no han visto nada quemado. No entienden que si la situación está más o menos normalizada en la ruta del Cares por el incendio y no hay riesgo más que el que hay siempre, no esté abierta. Si está como estaba de antes del incendio y no hay mayores riesgos, ¿por qué no se abre?» repite Javier.

El presidente de Incatur comenta a Leonoticias que «lo que alegan son motivos de seguridad, por desprendimientos de piedras, pero desde hace diez días que no cae ninguna. La gente que algunos días han hecho la parte de ruta del Cares que está abierta comenta que se ha limpiado de piedras y ramas que cayeron durante el incendio». Javier Alonso añade que han hablado un par de veces con el Gobierno del Principado pero que no les han podido decir qué pasa exactamente, sólo «que estaban trabajando y que estaban realizando labores de limpieza y de mantenimiento de la parte de arriba para evitar que pueda caer algo. Pero también te digo, que en Poncebos nadie ha visto entrar ni maquinaria, ni a obreros, ni a nadie», responde asumiendo que ninguna de las informaciones puede ser verificada, además porque nadie puede pasar a las zonas en las que se estarían realizando los trabajos: «Lo sabrán ellos, porque tampoco tenemos forma de solicitar nada», añade Javier recordando que es final de verano y el lunes 8 de septiembre es festivo en Asturias.

«Tenemos que recuperar la normalidad»

«Nosotros mantuvimos una reunión la semana pasada con los empresarios de Cabrales, y lo que quieren es agilidad, rapidez. Si no se pierde todo lo que queda de temporada y en Cabrales también están muy cansados con esta situación», informa Javier sobre una reunión previa a la de Riaño con empresarios de la vertiente asturiana de los Picos de Europa. En su caso, fue a partir del 12 de agosto cuando empezaron a sufrir cancelaciones «por el runrún de los incendios, que parecía toda Asturias se estaba quemando. Se decía la ruta del Cares, pero sin contextualizar, y a la gente que no conoce la zona, pues parecía que estaba alrededor de las localidades, y no era así».

Javier comenta que otro de los temas de conversación surgidos en estas reuniones es que desde los responsables del Parque Nacional «llevan desde hace tres años mencionando que la ruta del Cares está saturada. La gente piensa que ahora mismo no les interesa abrirla a corto plazo para que no haya gente». Sea por el motivo que sea, el presidente de Incatur considera que «para nosotros es igual de importante que para la parte de León que se reabra la ruta del Cares, adquirir normalidad, ¿por qué? Porque cuanto más tarde pase más tarde vamos a recuperar todos la normalidad».

«Esto trata de la gente»

Javier Alonso recuerda que cuanto más tarde en abrir la ruta «será peor para todos, incluidas las administraciones, porque los negocios facturamos, pagamos IVA, tenemos empleados, pagamos Seguridad Social. Se habla de la España vaciada, de que se está perdiendo la vida de los pueblos. Sí, pues esto no ayuda. Y de lo que trata esto es de la gente, la poca gente que queda en la montaña oriental de Riaño desde que en 1987 inundaron el pantano, que en 1995 aprobaron la ampliación del Parque Nacional de Picos de Europa. Al final la gente, lo que interpreta la zona es que simplemente servimos de interés público para las administraciones para lo que les interesa, pero para lo que no..., estamos totalmente olvidados».

Pone como ejemplo este empresario asturiano a la Diputación de León, «de la que también se hablo de que no invierte en publicitar el turismo en esa parte de León. En los últimos dos años le dieron un poco más de publicidad a raíz del famoso columpio y el barco, pero hasta ahí tampoco había habido mucho. Y entonces necesitamos algo que ejerza, que ayude también a a mover la zona para que la poca población que está allí pueda vivir, porque si nos quitan todo y no nos dejan vivir de nada, no quedará nadie». Recoge las palabras de compañeros con negocios en León que cuentan que en pueblos que había ocho ganaderos ya sólo queda uno y que «precisamente ese rebaño de vacas es el único que limpia. Las administraciones hicieron hace ya tres años cortafuegos y esos cortafuegos los mantuvieron los últimos años un rebaño de vacas que venía de Extremadura, que este año no han venido. Y este año la zona de los cortafuegos, al no venir estaba con hierba de un metro de altura y eso fue lo que ardió». Habla Javier de una conversación mantenida durante los incendios con un coronel de la UME que estuvo en el incendio de Barrera de la Reina: «La hierba produce llama de un metro, y ésta estaba ardiendo a tres y cuatro metros».

«No puede volver a pasar lo mismo»

Esto en lo que se refiere al corto plazo porque a medio y largo se pone de manifiesto por parte de estos empresarios que hay que «hablar con las administraciones y plantearles soluciones, o que acuerden soluciones de cara a la limpieza de los montes, de los ríos y qué se puede hacer para mejorar en los pueblos».

También se hablado de movilizarse que, para el caso de los empresarios de León, requiere seguir un ejemplo similar al de Asturias. La propuesta de Incatur, que perdería al convertirse en una asociación de ámbito nacional, es que en León se cree algo similar o que se reactive alguna de las asociaciones ya existentes como la Asociación Montaña de Riaño e involucrar a más socios e incluir Picos de Europa en el nombre. Se busca así contar con más fuerza para trasladar a las administraciones las reivindicaciones, primero a los alcaldes de la zona y después a la Diputación de León y a la Junta porque las competencias del Parque Nacional son de la comunidad autónoma.

Una de esas reivindicaciones sería entrar de alguna forma en el Patronato de Picos de Europa donde «fuera del mundo político, hay grupos ecologistas, está la Federación de Montaña, pero no hay nadie de los pueblos, que son los que están ahí todo el año, y se encuentran que viviendo en un entorno donde les aplican restricciones, les dicen lo que no pueden hacer, pero ellos no ven ningún beneficio de esto y además ahora mismo han visto peligrar sus casas y no pueden decir nada porque no tienen un órgano de comunicación para trasladar sus peticiones», comenta Javier Alonso: «Se sienten como que están oprimidos o que están de alguna manera subyugados a lo que digan unos pocos sobre ellos y encima unos pocos que no viven ahí tampoco».

«Es lo que quiere la gente», añade el responsable de Incatur, «quieren recuperar sus negocios cuanto antes porque si de aquí a diciembre sigue la cosa igual, tienen que cerrar. Es por una situación que nadie esperaba, vale, pero por desgracia ocurrió y además ocurrió posiblemente también por la mala gestión de la limpieza de los montes. Entonces, en eso la administración también tiene responsabilidad y ahora no pueden ponerse de lado y dar 5.500 € de ayudas en León y decir que con eso ya está. Puede ser una primera ayuda, pero ellos quieren ver cuántas cancelaciones han tenido, qué pérdidas han tenido y después trasladarlo a la administración para que hagan algo, porque con 5.500 € no solucionan nada».

«Un mensaje de normalidad»

Por último, comenta Javier Alonso sobre las reuniones mantenidas estos días, se ha hablado de lo difícil que es atraer a personas a un lugar con «imágenes con todo quemado», por eso «es importante que también se muestre, por ejemplo, el pueblo de Riaño con el embalse al fondo y el pico detrás, que es algo icónico y que se traslada un mensaje de normalidad».

«Aquí alguien tiene que hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Y a quien compete, porque no la gente siente que no puede hacer nada. No dejan limpiar, no dejan desbrozar. Por normativa del Parque Nacional no se puede desbrozar nada en verano. No se puede utilizar ningún tipo de maquinaria, bien, pues entonces habrá que traer ganado. Y si no hay aquí, pues de algún», pide Javier Alonso, que pide que estos mensajes «tengan la mayor difusión posible para que, entre todos, mejoremos la vida de los demás».