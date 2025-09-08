Bomberos de León interviene en el jardín del Palacio y da parte de sus deficiencias La retirada de la tapa de una alcantarilla y una reja de desagüe obliga a acudir a los agentes para asegurar el entorno

Rubén Fariñas León Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:45 Comenta Compartir

El entorno del Palacio de Exposiciones de León sigue presentando deficiencias y prueba de ello ha sido que este domingo, 8 de septiembre, los bomberos han tenido que acudir para subsanar algunos problemas que ponían en riesgo la seguridad de los viandantes.

A los numerosos cristales que aparecen rotos en el exterior del recinto, o los problemas con la zona ajardinada donde muchas piedras aparecen levantadas, se unía esta jornada la ausencia de tapa en una alcantarilla y una reja de desagüe desatornillada y levantada.

Una llamada de los vecinos obligó a Bomberos de León a acudir al lugar y asegurar este entorno. Para ello hicieron uso del precintado y la instalación de un cono que señalice el peligro ante el agujero abierto en pleno paseo.

Ampliar

Los agentes han procedido a dar parte al Ayuntamiento de León de estas deficiencias que presenta la zona verde anexa a uno de los edificios con más actividad en los últimos años en la ciudad.

UPL pide actuar en la zona

Desde Unión del Pueblo Leonés se han hecho eco de los problemas de seguridad y limpieza que acumula el Palacio de Exposiciones.

Numerosos vecinos han trasladado quejas sobre la situación de «abandono y suciedad» en la que se encuentra. Las cristaleras rotas son casi «un clásico» de un edificio que se ha convertido en una piedra angular de las construcciones contemporáneas y una joya arquitectónica de la ciudad, diseñada por el prestigioso arquitecto francés Dominique Perrault, «que no se puede tener en tal estado de abandono».

A lo anterior se le une la suciedad que dejan en el suelo los excrementos de los pájaros -palomas mayoritariamente-, que anidan entre el tejado y las tuberías que van adosadas a éste. También alcantarillas rotas y agujereadas que suponen «un peligro» para la gente que pasea por el entorno, por las caídas o cortes que puedan ocasionar. El pavimento continúa en mal estado -esta es una queja recurrente de los ciudadanos- y las telas de araña y la suciedad invaden todos los cristales y el edificio en general, que denotan que no se ha realizado una limpieza en mucho tiempo, ha señalado la concejala leonesista del Ayuntamiento de León, Teresa Fernández.

Por todo ello, solicitan al equipo de gobierno del PSOE que realice «una actuación inmediata» sobre la limpieza y adecentamiento del Palacio de Exposiciones y su entorno para que luzca como debe en todo momento, «por el bien de los ciudadanos de León y por la propia imagen de la ciudad, que debe ser en todo momento impecable», concluyó Fernández.