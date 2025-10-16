Las noticias imprescindibles de este jueves 16 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Más de 80 personas afectadas por el cambio horario en un tren en León: «No llegamos a dar clase»

Docentes, trabajadores municipales y empleados de empresas denuncian que la modificación del servicio entre León y Palencia les impide llegar a tiempo a sus puestos de trabajo.

2 Sánchez se da un baño de masas en León... sin pisar la calle

El presidente aterrizó en La Virgen, viajó en comitiva al Palacio de Exposiciones y accedió por la zona en obras evitando a un pequeño grupo de manifestantes.

3 Aparece un vertedero ilegal lleno de ropa a dos kilómetros de Ardón

Junto a las prendas aparecen ruedas de maquinaria agraria y uralitas y los vecinos temen que se convierta en un punto de vertidos peligrosos.

4 San Andrés lanza una convocatoria para cubrir diez plazas de empleo público

La Junta de Gobierno Local da luz verde a las bases para la contratación de un peón de obras, cuatro conductores de recogida, dos peones para jardines y un auxiliar de limpieza de interiores.

5 La joven melodía leonesa de Samuel que guía los pendones en La Virgen

Con solo 17 años, lleva cuatro entonando con su saxofón las marchas más típicas del cancionero leonés por San Froilán. Cursa grado superior en el Conservatorio de Oviedo y tiene claro su futuro: «De pequeño no me paraba a ver camiones ni dinosarios, lo hacía en escaparates con instrumentos».

6 La revista de viajes National Geographic se enamora de uno de los faedos más hermosos de León

Un artículo de la prestigiosa publicación invita a los lectores a conocer uno bosque que define como «espectacular».

7 Controlado un incendio forestal en Nogarejas

El fuego, cerca de una carretera y del río Eria, está a pocos metros de la frontera entre León y Zamora.

8 Un detenido por el robo continuado de material de riego en dos comarcas leonesas

Estos hurtos han afectado a 23 agricultores y unos 120 cruces de riego, todo ello valorado en unos 15.000 euros.

9 Un globo aeroestático sorprende surcando los cielos de León

La aeronave ha llamado la atención de los vecinos de la capital en la mañana de este jueves tras sobrevolar las calles principales.

10 El pequeño comercio en León lucha por sobrevivir ante el aumento de cuotas: «Es una extinción silenciosa»

La asociación de Autónomos Unidos para Actuar manifiesta su malestar ante la propuesta del Gobierno y reconoce que «no somos el saco roto del Estado».

