Controlado el incendio forestal en Nogarejas En el fuego, cerca de una carretera y del río Eria, está a pocos metros de la frontera entre León y Zamora

Alberto P. Castellanos León Jueves, 16 de octubre 2025, 16:14 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

Nogarejas revive, dos meses después de los incendios que arrasaron buena parte de su municipio y de otros municipios de León, aquellas sensaciones con un fuego que se ha declarado en la tarde del jueves 16 de octubre.

A las 15:40, según informa los servicios de la Junta, se habría declarado un incendio en el que a las cuatro de la tarde ya se habían desplazado ocho dotaciones entre agentes medioambientales, brigadas terrestres y helitransportadas y dos medios aéreos. Además, la BRIF de Tabuyo ha sido activada para acudir a la zona. De todas ellas, casi una hora después, quedan la mitad.

Ampliar Personal de extinción yendo al incendio de Nogarejas. @briftabuyo

Se desconocen las causas que han provocado que este pueblo, donde fallecieron dos voluntarios que intentaban atajar el fuego en agosto, vuelva a ver las llamas tan cerca. Según la información de la Junta, el incendio estaría próximo al río Eria, a la carretera LE-111 y al límite entre las provincias de León y Zamora. En torno a las cinco y media de la tarde, con los cuatro operativos que seguían trabajando en el incendio, se ha dado por controlado.