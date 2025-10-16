leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El incendio de Nogarejas visto desde el aire. @briftabuyo

Controlado el incendio forestal en Nogarejas

En el fuego, cerca de una carretera y del río Eria, está a pocos metros de la frontera entre León y Zamora

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:14

Comenta

Nogarejas revive, dos meses después de los incendios que arrasaron buena parte de su municipio y de otros municipios de León, aquellas sensaciones con un fuego que se ha declarado en la tarde del jueves 16 de octubre.

A las 15:40, según informa los servicios de la Junta, se habría declarado un incendio en el que a las cuatro de la tarde ya se habían desplazado ocho dotaciones entre agentes medioambientales, brigadas terrestres y helitransportadas y dos medios aéreos. Además, la BRIF de Tabuyo ha sido activada para acudir a la zona. De todas ellas, casi una hora después, quedan la mitad.

Personal de extinción yendo al incendio de Nogarejas. @briftabuyo

Noticias relacionadas

Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido

Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido

Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo

Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo

Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»

Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»

Se desconocen las causas que han provocado que este pueblo, donde fallecieron dos voluntarios que intentaban atajar el fuego en agosto, vuelva a ver las llamas tan cerca. Según la información de la Junta, el incendio estaría próximo al río Eria, a la carretera LE-111 y al límite entre las provincias de León y Zamora. En torno a las cinco y media de la tarde, con los cuatro operativos que seguían trabajando en el incendio, se ha dado por controlado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenados los dueños de un club de alterne de León y un policía
  2. 2 Dos apuñalados en una reyerta de madrugada en La Pola de Gordón
  3. 3 Más de 80 personas afectadas por el cambio horario en un tren en León: «No llegamos a dar clase»
  4. 4 Sánchez se da un baño de masas en León... sin pisar la calle
  5. 5 Pedro Sánchez vuelve a León este jueves
  6. 6 Aparece un vertedero ilegal lleno de ropa a dos kilómetros de Ardón
  7. 7 Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta
  8. 8 La joven melodía leonesa de Samuel que guía los pendones en La Virgen
  9. 9 San Andrés lanza una convocatoria para cubrir diez plazas de empleo público
  10. 10 La revista de viajes National Geographic se enamora de uno de los faedos más hermosos de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Controlado el incendio forestal en Nogarejas

Controlado el incendio forestal en Nogarejas