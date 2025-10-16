Aparece un vertedero ilegal lleno de ropa a dos kilómetros de Ardón Junto a las prendas aparecen ruedas de maquinaria agraria y uralitas y los vecinos temen que se convierta en un punto de vertidos peligrosos

Los vecinos de Ardón han ido viendo estas semanas como un vertedero ilegal se expandía en el término municipal, muy cerca de las principales vías de comunicación que lo atraviesan.

Así lo han advertido a este medio, reconociendo que el día 5 de octubre empezaron a llegar las primeras ruedas que han ido dando paso a depósitos de uralita y una enorme cantidad de ropa, así como otros elementos domésticos.

La ropa, las ruedas y la uralita se acumulan al lado de la N-630, en la antigua gasolinera ubicada a dos kilómetros del núcleo urbano de Ardón.

Por su parte, el depósito y un montón de elementos grafiteados se sitúan en un camino que sale desde las rotondas del conocido motel Cancún.

Lo que más preocupa es la presencia de uralita, material de «riesgo» y que aparecía la pasada semana en la zona. «Esto es ya un tema del Seprona porque es peligrosa, y más ahora con todo lo que nos informan sobre ello». Y a ello se suma el temor de que este punto se convierta en «referente» para que otras personas lo utilicen como basurero.

El vertedero, para el que no hay autorización, se encuentra a plena vista de todos los vecinos que entran y salen de Ardón.

