Más de 80 personas afectadas por el cambio horario en un tren en León: «No llegamos a dar clase» Docentes, trabajadores municipales y empleados de empresas denuncian que la modificación del servicio entre León y Palencia les impide llegar a tiempo a sus puestos de trabajo

Lucía Gutiérrez León Jueves, 16 de octubre 2025, 08:00 Comenta Compartir

La modificación de horarios en una de las líneas ferroviarias entre León y Palencia ha dejado en una situación complicada a más de 80 personas que a diario utilizan el tren para acudir a sus trabajos. El cambio, que entrará en vigor el próximo 27 de octubre, supone la desaparición del servicio que hasta ahora salía a las 8:00 horas desde León y llegaba a Palencia a las 8:45, un horario clave para muchos usuarios, especialmente docentes, que comienzan su jornada a las 9:00 horas.

Entre los afectados se encuentra Silvia Matilla, profesora en un colegio de Palencia. Como ella, decenas de compañeros que viven en León se desplazan a diario en ese tren. «Nos hemos llevado una gran sorpresa al ver que el servicio que utilizábamos todos los días ya no existe. Con el nuevo horario no llegamos a tiempo a las aulas», lamenta.

Hasta ahora, el tren salía de León a las 8:00 y permitía a los pasajeros disponer de un margen suficiente para preparar sus clases antes de la llegada de los alumnos. Sin embargo, la nueva programación retrasa la salida a las 8:15 horas, lo que hace imposible llegar puntual. «Siempre va lleno, pero ahora muchos no podremos usarlo porque no llegamos a nuestros puestos», explica Silvia.

Ampliar Imagen de la estación de Palencia. L.N

La situación ha generado indignación entre los usuarios, que consideran contradictorio el mensaje institucional sobre fomentar el uso del transporte público. «Nos dicen que apostemos por el tren, pero no nos lo ponen fácil. Muchos se están planteando mudarse para no tener que levantarse a las cinco de la mañana», añade.

Alternativas poco viables

Las opciones que Renfe ha puesto sobre la mesa no convencen a los afectados. Una de las sugerencias es coger el tren que sale a las 6:40 horas y llega a Palencia a las 7:20, lo que obligaría a muchos a esperar casi dos horas antes de empezar la jornada laboral. «No es una alternativa real. Nadie quiere pasar tanto tiempo esperando en la estación», critican.

Ampliar Imagen de la estación de León. L.N

Otra opción que antes resultaba útil era la línea León-Madrid, que incluía una breve parada en Palencia a las 7:40 horas. Sin embargo, ese tren ya no realiza dicha parada, lo que deja a los usuarios sin esa alternativa.

Tampoco el tren regional de las 6:43 horas, que llega a las 7:50, es considerado una solución, ya que «se pierde el mismo tiempo» debido a su mayor duración. El transporte por carretera tampoco ayuda ya que no existe una línea de autobús que conecte ambas ciudades a esa hora.

Falta de comunicación y malestar general

A todo ello se suma la falta de información. «No hemos recibido ningún aviso oficial. Nos enteramos por la web, y mucha gente aún no sabe que el horario cambiará», denuncia Silvia. Por ese motivo, los usuarios han decidido difundir la situación para que nadie se lleve la sorpresa el mismo día del cambio.

La modificación no afecta solo a docentes. Entre los viajeros habituales también hay empleados del Ayuntamiento, trabajadores de la fábrica de armas y otros profesionales que necesitan estar en Palencia antes de las 9:00 horas.

Ampliar Imagen de la estación de tren de Palencia. L.N

Desde que se conoció el cambio, se han presentado quejas colectivas e individuales y se han enviado correos a diferentes instituciones, sin obtener respuesta. «Se pasan la responsabilidad unos a otros», lamentan. Según explicaciones que le han dado a estos usuarios de Renfe, la decisión responde a un «estudio sobre la mejora económica y del servicio», pero los afectados lo rechazan tajantemente. «Los que usamos ese tren lo hacemos porque necesitamos llegar antes de las nueve. No es un capricho, es una necesidad».

Silvia comenzó a trabajar en Palencia el 1 de septiembre tras su adjudicación de destino, y muchos de sus compañeros repiten destino de años anteriores. «El año pasado todo funcionaba con normalidad. Ahora, con este cambio, nos dejan sin opciones reales para conciliar el trabajo con nuestra vida personal», concluye.

Un «estudio de necesidades» como justificación a la decisión

Según ha confirmado la compañía Renfe a este medio, el ajuste corresponde a un cambio horario de 14 minutos realizado por «motivos operativos» derivados de un «pequeño ajuste». Esta modificación entrará en vigor el próximo 27 de octubre y afectará al servicio que conecta Ponferrada con Madrid.

Los usuarios que han solicitado información al respecto han recibido un correo en el que la compañía explica que sus decisiones se enmarcan dentro de las directrices de gestión orientadas a la satisfacción del cliente y a la rentabilidad económica de los servicios. En este sentido, Renfe señala que la configuración de productos y servicios se realiza siguiendo criterios de optimización de plazas, con el objetivo de mejorar la ocupación de los trenes y facilitar el acceso de nuevos clientes, adaptando así la oferta a los flujos y necesidades de movilidad existentes.

La compañía añade que, según los estudios realizados, la demanda en esta ruta está actualmente cubierta con los servicios ofertados.

Sin embargo, los usuarios afectados discrepan, denunciando que con este cambio se quedan sin alternativas que no impliquen una pérdida de hasta dos horas diarias en sus desplazamientos.

Asimismo, Renfe ha comunicado en el mismo correo que analizará las quejas recibidas y que, en caso de producirse cambios en las condiciones del mercado o en los hábitos de viaje que justifiquen la incorporación de nuevos horarios, estudiará la posibilidad de introducirlos en el futuro.