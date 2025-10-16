San Andrés lanza una convocatoria para cubrir diez plazas de empleo público La Junta de Gobierno Local da luz verde a las bases para la contratación de un peón de obras, cuatro conductores de recogida, dos peones para jardines y un auxiliar de limpieza de interiores

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado las bases que regirán el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de peón de obras, incluida en la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente al año 2023.

Esta convocatoria forma parte de la estrategia global para fomentar el empleo público impulsada por el equipo de gobierno de UPL. El objetivo es recuperar la creación de empleo municipal tras años de inactividad en esta materia en anteriores mandatos.

«Después de mucho tiempo sin convocar plazas propias, desde UPL hemos apostado de forma decidida por la recuperación del empleo público, clave para garantizar unos servicios de calidad y también para ofrecer oportunidades laborales desde lo local», ha destacado el concejal de Personal, Andrés Vidales.

Diez plazas municipales

La convocatoria de esta plaza de peón de obras se suma a una batería de procesos ya iniciados o en fase avanzada, como la elección de un informático, cuyo procedimiento está próximo a concluir, y la publicación de plazas de conserje y de técnico de Administración General. En esta misma línea, desde el Ayuntamiento se trabaja ya en la aprobación inminente de las bases para cubrir nuevas plazas de conductores y jardineros, ampliando así el abanico de oportunidades para la ciudadanía.

Una vez publicadas oficialmente las convocatorias en los boletines oficiales, se abrirá un plazo de 20 días naturales para la presentación de solicitudes.

Desde la Concejalía de Empleo se insiste en que estas convocatorias no solo buscan reforzar las plantillas municipales, sino también activar el empleo local, promover la estabilidad laboral y modernizar los servicios públicos de San Andrés del Rabanedo.

