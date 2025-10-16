La revista de viajes National Geographic se enamora de uno de los faedos más hermosos de León Un artículo de la prestigiosa publicación invita a los lectores a conocer uno bosque que define como «espectacular»

La provincia de León suma un enclave más que enamora a una de las revistas de viajes más prestigiosas de todo el mundo. National Geographic publica en su último número un amplio reportaje sobre uno de los bosques de hayas más conocidos y hermosos de nuestra provincia y que encandila a todo el que lo visita.

El hayedo o faedo de Ciñera, un bosque en el que predominan las hayas centenarias, ubicado en el corazón de Gordón, protagoniza un reportaje que bajo el título 'El bosque de Castilla y León donde en otoño se puede descubrir uno de los árboles más antiguos España' repasa los detalles y misterios de una de las rutas más sencillas y populares, especialmente en esta época del año, que se puede disfrutar en León.

Recuerda la periodista que firma el artículo que en 2007 este centenario enclave fue nombrado como el bosque mejor cuidado de España por parte del Ministerio de Medio Ambiente, ensalzando también la belleza de la comarca y de un paraje natural que conserva un sistema de senderos y pasarelas «de lo más excepcional».

De la bruja Haeda al haya Fagus: los protagonistas de la ruta

El otoño es sin duda uno de los mejores, sino el mejor, momento para realizar este recorrido de poco más de siete kilómetros que en cuatro horas permite disfrutar de un paisaje único con el que también familiarizarse con el trabajo en la mina.

National Geographic, además de contar la leyenda de la bruja Haeda que se dice habita en el faedo, dedica un apartado a hablar sobre el haya Fagus, uno de los árboles más antiguos con más de 500 años de vida que lo convierten en uno de los ejemplares más singulares y bellos de España.

El faedo de Ciñera pasa así a convertirse en un lugar de visita imprescindible que ahora también recomienda una de las revistas de viajes más prestigiosas de todo el mundo.