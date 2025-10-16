Sánchez se da un baño de masas en León... sin pisar la calle El presidente aterrizó en La Virgen, viajó en comitiva al Palacio de Exposiciones y accedió por la zona en obras evitando a un pequeño grupo de manifestantes

Rubén Fariñas León Jueves, 16 de octubre 2025, 12:52

Hasta en cinco ocasiones se refirió a León en su discurso el presidente del Gobierno, aunque lo hizo sin dejar ningún anuncio que afectase a la ciudad o a la provincia de forma directa. Eso sí, Pedro Sánchez se llevó los halagos y el cariño de buena parte de los asistentes al 19 Enise que el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha celebrado en el Palacio de Exposiciones.

Sin pisar la calle, aunque mostrando su simpatía y cercanía con muchos de los productos españoles que promociona la feria, el líder del Ejecutivo evitó coincidir con cualquier posible protesta, aunque tampoco fueron demasiados los que acudieron para reclamarle algo.

De La Virgen al Palacio de Exposiciones sin salir del vehículo oficial custodiado por su comitiva. Así fue como aterrizó en el Falcon y se dirigió hasta el lugar donde había agendado una visita institucional y el discurso de clausura del acto.

Sánchez accedió con el vehículo por la zona en obras de la envolvente del futuro Palacio de Congresos de León y se bajó del coche en la misma puerta principal del lugar donde se está celebrando Enise desde el pasado martes. Y la salida la hizo por una puerta lateral del recinto para regresar al avión que le llevará de vuelta a Moncloa.

Apenas un grupo de 20 personas, vinculados a la plataforma en defensa de Feve, se presentaron en la rotonda de acceso que custodiaban varios furgones de la Policía Nacional. Previamente, Tedax y la unidad canina habían sellado este entorno.

El presidente, eso sí, vivió un baño de masas en el Palacio de Exposiciones. Entró acompañado por el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Como anfitrión ejerció el director de Incibe, Félix Barrio, que estuvo acompañado de otros representantes de la sociedad leonesa, entre los que se encontraban el vicerrector de la Universidad de León, un senador socialista, el subdelegado del Gobierno o el vicealcalde de la ciudad.

Durante media hora, Sánchez estuvo visitando stands de empresas españolas que acudieron al 19 Enise para presentar sus productos. El presidente se detuvo en todos ellos, atendiendo a las explicaciones de los responsables, y en cada transición realizaba alguna fotografía o se detenía a hablar con algún espontáneo que se le acercaba.

Mucho silencio durante todo el recorrido, con palmadas de espalda, sonrisas y un sinfín de fotografías de los medios y del personal que se encontraba en el evento. Un trayecto hasta el escenario que le permitió encontrarse y saludar al hermano de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como expuso durante su 'speech'. A la llegada a la sala de conferencias, Pedro Sánchez recibió el aplauso de los asistentes que abarrotaban el aforo.

Y, tras el discurso, de unos 15 minutos, numeroso público se quiso acercar hasta el presidente, que dedicó unos minutos a saludar. También se detuvo en varias ocasiones para atender a las solicitudes de fotografías que le iban realizando. Todo ello antes de abandonar el recinto por la lateral, montarse en su coche y poner fin a una visita institucional que duró algo menos de una hora.

No será la última de Pedro Sánchez a León este mes, aunque en la siguiente será como secretario general del Partido Socialista para clausurar el encuentro que el PSOE celebrará a finales de octubre.