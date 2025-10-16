Un detenido por el robo continuado de material de riego en dos comarcas leonesas Estos hurtos han afectado a 23 agricultores y unos 120 cruces de riego, todo ello valorado en unos 15.000 euros

La Guardia Civil de León ha detenido a un hombre de 72 años como presunto autor de un delito de hurto continuado de material de riego en varias explotaciones agrícolas de las comarcas de Sahagún y Los Oteros.

En cada finca, según la información facilitada por la Guardia Civil, se han robado entre ocho y catorce cruces para manipularlas. Se han visto afectados 23 agricultores y unos 120 cruces de distribución de agua, material valorado en un total de alrededor de 15.000 euros.

Las pesquisas constataron que el detenido, tras acceder a las fincas - ubicadas en zonas aisladas -, sustraía las cruces de distribución de agua. La investigación concluyó que parte de este material fue localizado en una chatarrería del alfoz de la ciudad de León.

De esta manera, el acusado de estos rubos fue detenido y los materiales recuperados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.