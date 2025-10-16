Un globo aeroestático sorprende surcando los cielos de León La aeronave ha llamado la atención de los vecinos de la capital en la mañana de este jueves tras sobrevolar las calles principales

Borja Pérez Jueves, 16 de octubre 2025, 09:49

Los primeros rayos de sol de este jueves han sido testigos de un momento poco habitual en la capital de León. Un globo aeroestático ha surcado el cielo leonés, sobrevolando sus calles principales y regalando una imagen muy llamativa a los más madrugadores.

A partir de la salida del sol, la silueta de la aeronave se hizo un hueco entre los edificios, pasando por el centro y desplazándose hacia el sur de la capital tras atravesar Armunia o Trobajo del Cerecedo y llegando hasta Onzonilla, donde puso fin a su trayecto.

Ampliar El globo, visto desde un edificio de la capital. A. P. C.

De esta forma, el globo, representando aparentemente a una marca en su diseño, despertó emoción y curiosidad entre los transehúntes y vecinos que lograron ver esta novedosa estampa.