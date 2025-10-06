Las noticias imprescindibles del lunes 6 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Pueblos de la provincia El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio

Los 31 habitantes censados en el pueblo de Fresnellino del Monte se levantaban a finales del pasado mes de marzo con una triste noticia: la pared de su iglesia se había desplomado y se iniciaba una cuenta contrarreloj para tratar de salvar el edificio. La iglesia, ubicada en este pueblo del municipio de Ardón, se había hundido y tanto Obispado de León como técnicos llegaron a la conclusión de que no había nada que hacer y que el inmueble se debía derribar.

2 Sucesos Roban el TPV a una taxista y hacen transferencias no autorizadas

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una taxista a la que le habían robado el TPV que utilizaba para trabajar, lo que desembocó en una serie de transferencias no autorizadas. La mujer contactó con el teléfono gratuito y confidencial y explicó que le habían robado físicamente el TPV que utilizaba para trabajar tras romperle la ventanilla del taxi. Al darse cuenta de lo sucedido, interpuso una denuncia en la Policía Nacional e informó al banco de lo sucedido, que desactivó el terminal y le proporcionó uno nuevo.

3 El Bierno El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»

La cafetera en marcha, un plato de palmeritas en la barra, Marga con el delantal y Javi hijo sirviendo un café. En la puerta, su padre, Javier Voces, descarga lo poco que pudo salvar del fuego: cuatro sillas y unas mesas. La escena, sencilla pero cargada de sentido, marca el inicio de una segunda etapa. 'O Camiño Real', el restaurante familiar que el incendio de Yeres redujo a cenizas en Las Médulas, vuelve a abrir, pero esta vez en Carucedo, en el local que durante años fue 'El Castro'.

4 Fútbol Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey

El torneo de la ilusión para muchos y un trámite para otros. Todo depende de la categoría en la que juegues y las necesidades deportivas y económicas. La Copa del Rey ya conoce los emparejamientos de la primera eliminatoria, que contaba este año con la novedad de la proximidad geográfica y facilitaba los desplazamisntos.

5 Educación El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»

El bullicio de la salida, las actividades grupales o el partidillo de fútbol del recreo son puras leyendas para ellos. El silencio atrona y solo el ruido del motor del transporte que les devuelve a casa les espera a las puertas de su colegio. Un colegio que se reduce a un aula, con suerte dos -aunque una de ellas estará inutilizada-, y donde el ejercicio, y deber, más difícil es el de permanecer para que nuevos niños puedan seguir haciendo lo mismo que ellos.

6 Navidad Un pueblo de León hospedará a Papá Noel

Una carta de lo más especial ha sorprendido a todos en Almanza en estos primeros días del mes de octubre. El Ayuntamiento ha recibido una misiva de Papá Noel en la que el conocido personaje navideño reclama la cesión temporal del torreón medieval para instalar un punto de recepción de niños y niñas esta Navidad.

7 León-Campomanes León tiene la única autopista que pierde tráfico y la que menos coches registra

Las autopistas de peaje de la comunidad vieron incrementar su tráfico el pasado año un 2,01 por ciento, subida que contrasta con el 5,2 por ciento registrada en el conjunto de la red nacional. La AP-6 (Adanero-Villalba) se mantiene a la cabeza con una intensidad media diaria de 30.568 vehículos, tras una subida del 1,3 por ciento, mientras que la AP-71 (León-Astorga), donde se registró un incremento del tráfico del seis por ciento, es la que menos intensidad registra con 5.631 vehículos, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a los que ha tenido acceso Ical.

8 Fiestas Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León

Punto y final de las fiestas de San Froilán 2025 en León. Tras más de diez días cargados de actividades en los que León ha vibrado con su tradición, las fiestas más queridas por los paisanos se despiden con la última jornada del mercado medieval y el concierto de Xoel López en la plaza Mayor que despide las fiestas hasta el próximo año.

9 Operación en montaña Un helicóptero rescata a una montañera de 61 años que sufrió un esguince en Getino

Los equipos de rescate han tenido que socorrer a una montañera herida mientras realizaba un tramo en la montaña leonesa. El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y león ha dirigido la operación de rescate de esta mujer que precisaba ayuda tras sufrir un esguince mientras descendía del Cueto de las Palomas, en Getino, dentro del término municipal de Cármenes.

10 Deportes El Toralín pita a su equipo tras volver a caer en casa frente al Castilla

Nuevo varapalo para la afición berciana en el Toralín. Los más de 6.000 aficionados presentes se han vuelto a ir con una derrota y ya van tres en casa. La dura derrota ante el Castilla ha acabado con pitos y gritos de parte de la grada por la situación de un equipo que ha pasado de pelear por subir a Segunda División a estar en descenso unos meses después.