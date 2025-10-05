Roban el TPV a una taxista y hacen transferencias no autorizadas La mujer contactó con el servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' después de percatarse de varios cargos a la cuenta vinculada al terminal

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una taxista a la que le habían robado el TPV que utilizaba para trabajar, lo que desembocó en una serie de transferencias no autorizadas.

La mujer contactó con el teléfono gratuito y confidencial y explicó que le habían robado físicamente el TPV que utilizaba para trabajar tras romperle la ventanilla del taxi. Al darse cuenta de lo sucedido, interpuso una denuncia en la Policía Nacional e informó al banco de lo sucedido, que desactivó el terminal y le proporcionó uno nuevo.

Sin embargo, unos días más tarde se percató de la existencia de unos cargos en la cuenta vinculada al TPV, que eran transferencias realizadas a una tarjeta bancaria, por lo que añadió esta información a la denuncia previamente puesta.

La mujer era consciente de que el TPV era alquilado y no tenía contraseña de bloqueo, de forma que no sería difícil haber accedido a él. Ante la preocupación por si las transferencias no frenaban, la taxista decidió ponerse contacto con el teléfono 017 de Incibe para intentar recuperar el dinero perdido.

Explicación de los pasos a dar

Desde el servicio 'Tu Ayuda en Ciberseguridad', le explicaron que, al haber interpuesto previamente la denuncia, debía realizar una reclamación ante la entidad bancaria, aportando una copia de la misma. Además, en caso de recibir una negativa o no obtener respuesta en 30 días, debería elevar la reclamación al Banco de España, mientras que, si recibía más cargos, tendría que ampliar la enuncia previamente interpuesta con la nueva información.

Asimismo, a nivel preventivo, el personal de Incibe le aconsejó configurar una contraseña de bloqueo robusta para el TPV, así como mantener siempre el terminal actualizado.