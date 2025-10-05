El Toralín pita a su equipo tras volver a caer en casa frente al Castilla Los de Estévez reman siempre en contra en un partido en el que cuando parecía que podían ponerse por delante, un brillante Palacios hunde a la Ponferradina en posiciones de descenso

El Castilla celebra el primero ante la decepción en las gradas del Toralín.

Alberto P. Castellanos Domingo, 5 de octubre 2025, 20:32 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

Nuevo varapalo para la afición berciana en el Toralín. Los más de 6.000 aficionados presentes se han vuelto a ir con una derrota y ya van tres en casa. La dura derrota ante el Castilla ha acabado con pitos y gritos de parte de la grada por la situación de un equipo que ha pasado de pelear por subir a Segunda División a estar en descenso unos meses después.

Tímidos inicios de ambos equipos con apenas unos acercamientos de la Ponferradina a la meta de Javi Navarro. Keita fue el único en probar suerte desde el frontal del área del Castilla en un flojo disparo que atajó el portero de los blancos.

Deportiva Andrés Prieto; Diego Moreno, Andújar, Undabarrena, Andoni; Eneko (Borja Vázquez, min. 37), Fede San Emeterio; Xemi , Keita, Borja Valle; Cortés 2 - 3 Castilla Javi Navarro; D. Jiménez, Joan Martínez, Mario Rivas, Manu Serrano; Cestero, Manuel Ángel, Roberto; Yáñez, Palacios, Loren Zúñiga Goles 0-1, min. 15, Palacios. 1-1, min. 30, Borja Valle. 1-2, min. 52, Manuel Ángel. 2-2, Xemi, min. 67. 2-3, min. 85, Palacios.

Árbitro Manuel García (Colegio Extremeño). Mostró amarilla a San Emeterio, Keita, Cortés y Andújarpor parte de la Deportiva y a Cestero, Diego López, Yáñez por parte del Castilla.

Incidencias Estadio El Toralín. Jornada 6 del grupo 1 de Primera RFEF. 6.018 espectadores.

El filial del Real Madrid comenzó a partir del minuto 10 a sacudirse del dominio de los locales. Y fue tras dos faltas lejanas sin aprovechar cuando un despiste de la defensa de la Ponfe permitió a Cesar Palacios recibir muy sólo en el centro del área para batir a Prieto por bajo y adelantarse en el marcador en el minuto 16 (0-1).

Un gol que cambió la dinámica del partido y pareció espabilar a ambos equipos con una Ponferradina más concentrada en defensa y más creatividad en ataque. Mientras, los jóvenes canteranos del equipo blanco recibieron el gol logrado en su primer acercamiento a puerta como un chute de energía.

Empate de Borja Valle

No les valió de muchos a los jugadores del Real Madrid Castilla para frenar el ímpetu renovado de los atacantes de la Deportiva. Tras un saque de esquina y varios remates que iban ganando en intensidad y número llegó el empate. Balón largo que Keita baja en el área para que Borja Valle la cace y remate fuerte y abajo para marcar (1-1) el primer tanto de los locales en el minuto 30.

Minutos de mucha intensidad tras el empate con los de Fernando Estévez volcados en ataque más tras el cambio obligado por la lesión en el minuto 36 del navarro Eneko García que provocó la entrada de Borja Vázquez.

Poco más dio de sí lo que restaba de primera mitad con una Ponferradina dominante pero sin ocasiones y que pagó con una tarjeta amarilla para San Emeterio su intensidad defensiva.

Mismo guion en la segunda mitad

Como si de una repetición se tratara, la segunda parte del encuentro en el Toralín volvía a comenzar de la misma forma que la primera. Un nuevo chispazo de calidad de Palacios con una asistencia de tacón a Manuel Ángel hacía que se adelantaran los madrileños de nuevo (1-2, minuto 52).

Tras unos minutos con la Ponferradina noqueada, los de Fernando Estévez se recompusieron y en el 67 llegaban de nuevo las tablas al marcador con un gran gol de Xemi que controlaba en el pecho en el área para chutar y poner el 2-2 en el marcador.

Era la Deportiva la que buscaba con más intensidad el tercero y lo tuvo en las botas Cortés y Borja Vázquez pero ambos cruzaron demasiado sus disparos y no llegó el ansiado tercer gol.

Palacios sentencia a la Ponfe

Sí que lo logró el hombre de la noche. César Palacios, tras marcar el primero y asistir en el segundo, aprovechaba una cabalgada por la banda para, desde el borde del área lanzar un potente y colocado disparo para batir a Prieto y adelantar por tercera vez al Castilla.

Tras el tercer gol de los blancos, muchas imprecisiones y muchas acciones a la desesperada y algo de polémica con la reclamación de una mano en el área del filial del Real Madrid que, tras ser revisado por el árbitro extremeño, quedó en nada.

Ver 31 fotos Xemi celebra el 2-2. Mario de la Torre

Decepción final en una grada que vio como su equipo siempre fue por debajo en el marcador y acabó el partido con la tercera derrota en casa. Los cuatro puntos logrados fuera son poco botín para una Ponferradina que llegará a la séptima jornada en posiciones de descenso.