Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey El sorteo, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha emparejado a los maragatos con un equipo de superior categoría y jugarán en la Eragudina

Sorteo de la Copa del Rey; el Astorga se enfrentó al Sevilla en la última edición.

Rubén Fariñas León Lunes, 6 de octubre 2025, 13:29 | Actualizado 13:35h.

El torneo de la ilusión para muchos y un trámite para otros. Todo depende de la categoría en la que juegues y las necesidades deportivas y económicas.

La Copa del Rey ya conoce los emparejamientos de la primera eliminatoria, que contaba este año con la novedad de la proximidad geográfica y facilitaba los desplazamisntos.

Hasta 112 equipos de seis categorías han confeccionado los 56 enfrentamientos donde los más pequeños se miden a los más grandes, y con el factor campo a su favor.

La provincia de León ha contado en esta ocasión con tres representantes: la Cultural y Deportiva Leonesa, la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Atlético Astorga. Los últimos guardan el mejor de los recuerdos cuando hace dos temporadas se enfrentaron al Sevilla F.C. tras eliminar al Andorra.

Precisamente el conjunto maragato ha quedado emparejado con el CD Mirandés, de LaLiga Hypermotion, disputándose el choque en la Eragudina.

Por su parte, Ponferradina y Cultural tendrán que jugar como visitantes. Los bercianos viajarán hasta Logroño para medirse a la UD Logroñés, uno de los gallitos de Segunda RFEF, buscando un aliciente a su complicada situación en la tabla en Primera RFEF.

Los capitalinos tendrán como rival a un viejo conocido como es el Tropezón, equipo de la Tercera RFEF de Cantabria, y jugarán en el campo del Municipal de Santa Ana en Tanos. El último choque disputado en este terreno de juego se remonta a 2014 y acabó con empate a 2.

Las eliminatorias se jugarán el 28, 29 y 30 de octubre. Posteriormente se celebrará el sorteo de la segunda eliminatoria.