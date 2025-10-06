Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey
El sorteo, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha emparejado a los maragatos con un equipo de superior categoría y jugarán en la Eragudina
León
Lunes, 6 de octubre 2025, 13:29
El torneo de la ilusión para muchos y un trámite para otros. Todo depende de la categoría en la que juegues y las necesidades deportivas y económicas.
La Copa del Rey ya conoce los emparejamientos de la primera eliminatoria, que contaba este año con la novedad de la proximidad geográfica y facilitaba los desplazamisntos.
Hasta 112 equipos de seis categorías han confeccionado los 56 enfrentamientos donde los más pequeños se miden a los más grandes, y con el factor campo a su favor.
La provincia de León ha contado en esta ocasión con tres representantes: la Cultural y Deportiva Leonesa, la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Atlético Astorga. Los últimos guardan el mejor de los recuerdos cuando hace dos temporadas se enfrentaron al Sevilla F.C. tras eliminar al Andorra.
🔴 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢 𝟭 | Así quedan los enfrentamientos.#LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/3YGhiPKyBV— RFEF (@rfef) October 6, 2025
Precisamente el conjunto maragato ha quedado emparejado con el CD Mirandés, de LaLiga Hypermotion, disputándose el choque en la Eragudina.
Por su parte, Ponferradina y Cultural tendrán que jugar como visitantes. Los bercianos viajarán hasta Logroño para medirse a la UD Logroñés, uno de los gallitos de Segunda RFEF, buscando un aliciente a su complicada situación en la tabla en Primera RFEF.
Los capitalinos tendrán como rival a un viejo conocido como es el Tropezón, equipo de la Tercera RFEF de Cantabria, y jugarán en el campo del Municipal de Santa Ana en Tanos. El último choque disputado en este terreno de juego se remonta a 2014 y acabó con empate a 2.
Las eliminatorias se jugarán el 28, 29 y 30 de octubre. Posteriormente se celebrará el sorteo de la segunda eliminatoria.